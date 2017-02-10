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Сегодня вторая годовщина теракта в Краматорске (ФОТО, ВИДЕО)
10 февраля - вторая годовщина обстрела Краматорска Донецкой области в 2015 году, в результате которого погибли 17 человек и более 60 получили ранения. Обстрел велся из реактивной системы залпового огня «Смерч», снаряженной кассетными боеприпасами. Полиция квалифицировала происшествия как террористический акт.
Сегодня в городе будет объявлена общегородская минута молчания, во время которой автотранспортные предприятия включат звуковые сигналы. В Сквере Героев возложат цветы в память о погибших, сообщает сайт "Новости Донбасса".
Во время обстрела 10 февраля 2015 года ракетные снаряды падали в жилых кварталах.
Украинская сторона обвинила в обстрелах незаконные вооруженные формирования «ДНР». Тогдашний губернатор области Александр Кихтенко заявлял, что ракеты запускались из подконтрольной боевикам Горловки.
Фото: novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, Краматорск, теракт, годовщина
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