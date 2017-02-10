Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Сегодня вторая годовщина теракта в Краматорске (ФОТО, ВИДЕО)

10.02.2017 12:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сегодня вторая годовщина теракта в Краматорске (ФОТО, ВИДЕО)

10 февраля - вторая годовщина обстрела Краматорска Донецкой области в 2015 году, в результате которого погибли 17 человек и более 60 получили ранения. Обстрел велся из реактивной системы залпового огня «Смерч», снаряженной кассетными боеприпасами. Полиция квалифицировала происшествия как террористический акт.

Сегодня в городе будет объявлена общегородская минута молчания, во время которой автотранспортные предприятия включат звуковые сигналы. В Сквере Героев возложат цветы в память о погибших, сообщает сайт "Новости Донбасса".

Во время обстрела 10 февраля 2015 года ракетные снаряды падали в жилых кварталах.

Украинская сторона обвинила в обстрелах незаконные вооруженные формирования «ДНР». Тогдашний губернатор области Александр Кихтенко заявлял, что ракеты запускались из подконтрольной боевикам Горловки.


Фото: novosti.dn.ua

Теги: Донбасс, Краматорск, теракт, годовщина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх