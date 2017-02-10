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Архив - Донецкая область

Школы Славянска подключены к централизованному пульту охраны полиции Донецкой области

10.02.2017 14:29
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Школы Славянска подключены к централизованному пульту охраны полиции Донецкой области

Все школы Славянска теперь находятся под круглосуточным контролем полиции охраны,  сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

В 2016 году полиция Донетчины вышла с предложением взять под охрану учебные заведения, в первую очередь - расположенные вблизи линии разграничения. Руководство областного главка полиции совместно с управлением полиции охраны разработало проект оборудования тревожной сигнализацией школ региона. Обычно в учебных заведениях дежурят вольнонаемные охранники, которые часто выполняют функции сторожей. В основном это мужчины пенсионного возраста, не имеющие специальной подготовки, практически не оснащенные спецсредствами и не имеют прав на задержание и проведение поверхностного осмотра лиц и их вещей. 

Двадцать славянских школ уже подключены к централизованному пульту охраны. Сейчас работа по подключению проходит в Краматорске, Бахмуте и Покровске. Планируется, что полицейские будут обеспечивать безопасность учеников всех школ региона. 

По словам начальника Управления полиции охраны в Донецкой области Сергея Приляпы, безопасность всех 20 городских школ Славянска организована по эффективной схеме. У охранников есть радиобрелки, которыми они могут незаметно подать сигнал тревоги. Оператор пульта централизованного наблюдения передает сообщение ближайшей группе задержания, которые перемещаются по городу. Сотрудники полиции в кратчайшие сроки прибывают по адресу, выясняют обстоятельства происшествия, после чего действуют в соответствии со своими инструкциями. При этом они имеют право на применение, как мер физического воздействия, так и специальных средств. 

В настоящее время проводится работа по оборудованию сигнализацией охраны детских садов и школ Мариуполя. 


Фото: https://dn.npu.gov.ua

Теги: Донбасс, Славянск, наблюдение, Полиция Донбасса, школы
 
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