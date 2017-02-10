Школы Славянска подключены к централизованному пульту охраны полиции Донецкой области

10.02.2017 14:29

Все школы Славянска теперь находятся под круглосуточным контролем полиции охраны, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



В 2016 году полиция Донетчины вышла с предложением взять под охрану учебные заведения, в первую очередь - расположенные вблизи линии разграничения. Руководство областного главка полиции совместно с управлением полиции охраны разработало проект оборудования тревожной сигнализацией школ региона. Обычно в учебных заведениях дежурят вольнонаемные охранники, которые часто выполняют функции сторожей. В основном это мужчины пенсионного возраста, не имеющие специальной подготовки, практически не оснащенные спецсредствами и не имеют прав на задержание и проведение поверхностного осмотра лиц и их вещей.



Двадцать славянских школ уже подключены к централизованному пульту охраны. Сейчас работа по подключению проходит в Краматорске, Бахмуте и Покровске. Планируется, что полицейские будут обеспечивать безопасность учеников всех школ региона.



По словам начальника Управления полиции охраны в Донецкой области Сергея Приляпы, безопасность всех 20 городских школ Славянска организована по эффективной схеме. У охранников есть радиобрелки, которыми они могут незаметно подать сигнал тревоги. Оператор пульта централизованного наблюдения передает сообщение ближайшей группе задержания, которые перемещаются по городу. Сотрудники полиции в кратчайшие сроки прибывают по адресу, выясняют обстоятельства происшествия, после чего действуют в соответствии со своими инструкциями. При этом они имеют право на применение, как мер физического воздействия, так и специальных средств.



В настоящее время проводится работа по оборудованию сигнализацией охраны детских садов и школ Мариуполя.