Слухи об обстрелах в районе Мариуполя: боевики готовят картинку для росСМИ

10.02.2017 12:20

В последние дни пропагандисты государства-оккупанта РФ и его террористического анклава на востоке Украины активно распространяют информацию о том, что силы АТО якобы "ведут подготовку вооруженных провокаций в районе Мариуполя". Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

"Цель провокаций, согласно распространяемым слухам, - обвинение в военных преступлениях... Речь чаще всего идет о якобы имеющем место приказе украинского командования об обстреле жилых кварталов Мариуполя из установок РСЗО "Град" добровольческими формированиями (в реальности не имеющих таких типов вооружения)", - говорится в сообщении.

По данным ИС, информационный пропагандистский "шум" подогревается российскими и подконтрольными боевикам СМИ региона, а также "официальными заявлениями разведки ДНР".

Для съемок провокационного материала на место дислокации "морпехов" гибридной российской армии во временно оккупированном Новоазовском районе Донецкой области прибыли "журналисты" российских телеканалов. На месте зафиксированы съемочные группы НТВ и Первого канала. Подельники военных преступников из российских СМИ собираются снимать репортажи в школах с участием "свидетелей преступлений украинской армии" и фиксацией рассказов детей. Сейчас росСМИ ищут троих "морпехов", которые согласны сняться на камеру без закрытия лиц.