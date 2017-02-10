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Согласовано "спокойное" возвращение "ЛДНР" в Украину, от восстановления Донбасса Кремль пытается увильнуть - российский пропагандист

10.02.2017 20:24
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Согласовано "спокойное" возвращение "ЛДНР" в Украину, от восстановления Донбасса Кремль пытается увильнуть - российский пропагандист

В России определился «украинский курс» — возвращение Донбасса в Украину будет необратимым. Об этом написал пропагандист Лев Вершинин, передает "ДонПресс".

Он уверяет, что в Донбассе «бандеризация необратима». «Это Москвой принято», — отмечает он.

При этом Вершинин уверяет, что США якобы «готовы убрать Порошенко».

«На Донбассе, видимо, будет горячо, но „Олуи“ московские не допустят: согласовано „спокойное“ возвращение, с подписями и даже выборами, ну и, понятно, учетом финансовых интересов. От оплаты восстановления Кремль пытается увильнуть. Крым взад при нынешнем — ни-ни, но вопрос висит», — добавил он.

Также Вершинин прогнозирует изменение информационного обеспечения. Оно пойдет по двум линиям: «неофициальная раскрутка идеи „криптобандеровцев“, которым никто ничего не обещал», и официальная более мягкая версия. «Донбасс убить не дадим, а на Украине, в целом, наши люди, братский народ, и наша задача помочь им договориться. В итоге, негатив канализируется на медийных попок, а позиция московских на таком фоне будет восприниматься, как достойный компромисс», — добавил пропагандист.


Фото: ruspravda.info/

Теги: Украина, Донбасс, Москва, возвращение, ДНР, ЛНР, соглашение
 
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