"Там где мы преподавали, они даже не учились" - главарь боевиков Захарченко угрожает Киеву (ВИДЕО)

10.02.2017 07:24

Главарь боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко прокомментировал появившиеся после убийства боевика Гиви предположения о том, что он будет следующей жертвой.

Видео со словами Захарченко обнародовало сепаратистское агентство ДАН.

"А по поводу заявлений "следующий — не следующий". Нас тут миллионы, попробуйте всех нас тут перебить", — заявил главарь боевиков.

Также он пригрозил, что "и мертвыми грызть будем", и пафосно рассказал о том, что у жителей Донбасса есть свой характер.

В конце записи Захарченко сказал, что "Донбасс всегда приходит за своими", имея в виду месть за убитых боевиков Гиви и Моторолу.