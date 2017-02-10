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Тимощук оставляет футбол

10.02.2017 18:47
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Тимощук оставляет футбол

Экс-хавбек сборной Украины, игрок ФК «Шахтер» Анатолий Тимощук принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста. О подробностях такого решения 37-летний Тимощук рассказал в интервью телеканалу Футбол 1, передает Sport Arena.

«Не ищу никаких клубов и спокойно завершил свои футбольные выступления. Сейчас решил взять время на отпуск и переосмысление того, что происходит, и нового статуса в своей жизни. В ближайшее время на все свои вопросы дам ответы», — заявил Анатолий.

Также он подчеркнул, что у него нет предложений о продолжении футбольной карьеры в качестве футболиста, но есть варианты поработать в роли тренера.

«На данный момент больше предложений о тренерской работе. Не жду предложений продолжить карьеру игрока, ведь почти на 100% уверен, что прекращаю свои выступления на футбольном поле. Буду помогать молодым игрокам добиваться успеха», - отметил он.

Также сегодня стало известно, что Анатолий Тимощук успешно завершил свое обучение на тренерских курсах в центре лицензирования ФФУ, после чего получил диплом PRO-образца. 

Последним клубом Тимощука был казахстанский «Кайрат», который футболист покинул в ноябре минувшего года после окончания срока действия трудового соглашения.

После этого сообщалось о том, что Тимощук может продолжить активные выступления в футболе, либо же стать одним из помощников Мирчи Луческу в питерском «Зените».

За свою многолетнюю карьеру Анатолий Тимощук поиграл за «Волынь», «Шахтер», «Зенит», «Баварию» и «Кайрат».

Является победителем Лиги чемпионов-2012/13, обладателем Кубка УЕФА-2007/08, трехкратным чемпионом Украины (2001/02, 2004/05, 2005/06), трехкратным победителем Кубка Украины (2000/01, 2001/02, 2003/04), обладателем Суперкубка Украины-2005, двукратным чемпионом России (2007, 2014/15), двукратным чемпионом Германии (2009/10, 2012/13), двукратным обладателем Кубка Германии (2009/10, 2012/13), а также обладателем Кубка Казахстана-2015.

В составе национальной сборной Украины Тимощук принимал участие в финальной части чемпионата мира-2006 и чемпионатов Европы-2012 и 2016. Всего за желто-синих провел 144 матча, в которых отличился 4 голами.


Фото: https://sportarena.com/

Теги: Донбасс, футбол, шахтер , карьера, Анатолий Тимощук
 
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