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Трамп отлично информирован о ситуации на Донбассе - Климкин
Об этом Климкин сообщил в программе "Право на власть" на телеканале «1+1», пишет УНИАН.
Климкин рассказал, что президент Украины Петр Порошенко провел два телефонных разговора с президентом США Дональдом Трампом, и первый касался знакомства между президентами.
В частности, он сказал, что первый разговор после инаугурации Трампа планировался в определенной степени как протокольный, но по словам министра, "таким он не стал".
Климкин заявил, что во время первого разговора Трамп спросил Порошенко, что происходит на Донбассе.
"И состоялся, как по мне, очень классный обмен мнениями", - добавил глава МИД.
При этом, он рассказал об особенности последней беседы Порошенко с Трампом, которая состоялась в ночь на 5 февраля. "Она была очень глубокой по содержанию, поскольку она началась в соответствии с нескольких фраз, приветствия, и сразу перешла к сути, буквально с третьей-четвертой фразы", - заявил Климкин.
Как отметил министр, глава Украинского государства очень подробно проинформировал лидера Соединенных Штатов о ситуации вокруг Авдеевки.
"Очень конкретный разговор, что происходит, почему происходит, и со стороны американского президента звучали очень глубокие вопросы, которые свидетельствуют, что он был проинформированный. Он знал факты, и это была действительно хорошая беседа", - подчеркнул Климкин.
Также он добавил, что о некоторых вещах не может говорить. Как свидетельствует Климкин, во время разговора Порошенко с Трампом, он и заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев присутствовали и слышали содержание разговора.
"Мы слушаем разговор. Относительно участия в разговоре, я воздерживаюсь от деталей, но мы присутствовали на разговоре для того, чтобы работать как команда", - подчеркнул Климкин.
Напомним, ранее Порошенко заявил, что его визит в США для встречи с президентом Дональдом Трампом состоится в ближайшее время.
Фото: https://radio24.ua
Теги: Донбасс, война, беседка, ситком, трамплин, Порошенко, Климкин
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