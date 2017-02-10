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У боевиков мало желающих быть "пушечным мясом" - Жебривский об "армии ДНР"

10.02.2017 20:44
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У боевиков мало желающих быть "пушечным мясом" - Жебривский об "армии ДНР"

На сегодняшний день подразделения российско-террористических войск на Донбассе укомплектованы личным составом всего процентов на 40.

Об этом глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"С личным составом - достаточно плохо. Батальоны и так называемые армейские корпуса укомплектованы процентов на 40. Мало желающих быть "пушечным мясом". Вот смотрите: сейчас в "промке" - много их трупов. Наши предлагают забрать, но они этого не делают. На сегодняшний день это отложенная опасность для Украины. Когда в какой-то семье (с ОРДЛО. - ред.) погибнет тракторист или шахтер, то она до конца жизни будет ненавидеть все украинское. Вот мы после деоккупации заходим туда и сразу получаем врагов украинского государства. Это же идет не просто утилизация людей (по принципу, как говорил Жуков: "Русские бабы еще нарожают"), а опасность для нас", - отметил Жебривский.

Напомним, на месте недавних боев под Авдеевкой уже две недели лежат тела погибших боевиков, которые представители террористической организации "ДНР" отказываются забрать для погребения. Террорист Ходаковский подтвердил, что оккупанты не хотят забирать тела уничтоженных боевиков: "Две недели лежат. Никто даже фамилиями не интересуется", - заявил он.

Фото: news.liga.net

Теги: Донбасс, война, Донецкая область, боевики, Жебривский
 
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