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Украинские военные улучшили свои позиции в районе оккупированного Донецка - Порошенко
В результате попытки штурма боевиками позиций Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки украинские военные контратаковали и улучшили свои позиции на подступах к оккупированному Донецку. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время поездки в Ивано-Франковск в пятницу, - сообщает "Интерфакс-Украина".
"С 29 января враг осуществил десятки попыток штурма позиций украинских военных. Они атаковали нас, потому что хотели выбить украинские войска с Авдеевской промзоны…Российские войска во время столкновений в районе Авдеевки применили все виды артиллерии, реактивные системы залпового огня, минометы, танки, другие типы оружия, которые жестко запрещены Минскими договоренностями", - сказал П.Порошенко .
Но каждый раз, по словам президента, оккупанты "были вынуждены отступать".
"Более того, в результате атак врага, наши военные, наши герои контратаковали и улучшили наши позиции на участке, который стал ключевым на подступах к оккупированному Донецку", - сказал П.Порошенко.
Вместе с тем по его словам, в период с 29 января в результате боевых действий на Донецком направлении погибло 15 украинских военнослужащих Вооруженных сил Украины и один спасатель.
Однако президент Украины подчеркнул, что "Киев соблюдал, и будет соблюдать Минские соглашения".
"Сейчас на пути к миру и к восстановлению территориальной целостности Украины такой подход является абсолютно безальтернативным. Так считаем мы, такое мнение и наших ключевых партнеров, которые помогают Украины в этих сложных условиях эффективно противостоять российской агрессии", - сказал П.Порошенко.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, улитка, поза, Порошенко
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