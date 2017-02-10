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В Авдеевке назначен новый начальник полиции
Новым начальником Авдеевского отделения полиции назначен подполковник полиции Андрей Епур. Об этом сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции, который является базовым органом.
Сегодня руководитель Покровского отдела полиции Юрий Гречишкин представил личному составу Авдеевского отделения полиции нового начальника. Андрей Епур имеет звание подполковника полиции, свою службу в правоохранительных органах начал в 1992 году. В течение 24 лет службы он работал на должностях от оперуполномоченного уголовного розыска до первого заместителя начальника Покровского отдела полиции.
"Сейчас новому руководителю полиции Авдеевки доверено организовать работу на должном уровне и добиться того, чтобы местные жители чувствовали надежную защиту и всестороннюю поддержку правоохранителей", - отмечается в сообщении.
После представления нового главы Авдеевского отделения полиции было проведено оперативное совещание с руководителями служб.
Фото: https://dn.npu.gov.ua
Теги: Донбасс, Авдеевка, начальник, Полиция Донбасса
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