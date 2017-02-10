В "ДНР" что- то мощно взорвалось - взрывная волна прокатилась по многим городам "республики"

10.02.2017 16:39

На территории «ДНР» произошли два мощных взрыва, в результате которых взрывную волну ощутили в оккупированных Макеевке, Харцызске и Зугрэсе.

Пресс-секретарь 72-й Гвардейской отдельной механизированной бригады ВСУ Елена Мокренчук на своей странице в соцсети отмечает: «Зашел эшелон на Ясиноватую: 6 цистерн горючки и плюс б/к с базы хранения. Два очень сильных баха в дыре (ДНР, — ред.). Взрывная волна прокатилась по Макеевке, Зугрэсу, Харцызску. Наверное, шмель. Ждем сообщения из морга Донецка. В Снежном в 12:15 слышали сильный взрыв где-то со стороны объездной на Торез. В 12:28 еще один такой же».