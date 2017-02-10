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В "ДНР" не могут разобраться с версиями убийства Гиви, но знают, что это дело рук украинской ДРГ
10.02.2017 16:29
В "ДНР" не могут разобраться, как убили главаря банды "Сомали" Михаила Толстых (Гиви). Об этом свидетельствует сообщение некоего "оперативного командования", пишет "ДонПресс".
В нем отмечается, что "следственные органы "ДНР" в качестве версии гибели … Михаила Толстых рассматривают версию о подрыве взрывного устройства".
Ранее заявленная версия о том, что террориста уничтожили из пехотного огнемета "Шмель" тоже сохраняется.
При этом непонятно, как на четвертый день после убийства Гиви (он был уничтожен 8 февраля) "следствие" не может определить характер серьезных повреждений здания, в котором погиб боевик: огнемет извне и взрыв внутри оставляют принципиально разные следы.
При этом, не разобравшись в орудии ликвидации бандита, в "ДНР" заявляют что "следователям уже удалось доказать причастность к убийству ряда лиц, а также их взаимодействие с украинскими спецслужбами".
В нем отмечается, что "следственные органы "ДНР" в качестве версии гибели … Михаила Толстых рассматривают версию о подрыве взрывного устройства".
Ранее заявленная версия о том, что террориста уничтожили из пехотного огнемета "Шмель" тоже сохраняется.
При этом непонятно, как на четвертый день после убийства Гиви (он был уничтожен 8 февраля) "следствие" не может определить характер серьезных повреждений здания, в котором погиб боевик: огнемет извне и взрыв внутри оставляют принципиально разные следы.
При этом, не разобравшись в орудии ликвидации бандита, в "ДНР" заявляют что "следователям уже удалось доказать причастность к убийству ряда лиц, а также их взаимодействие с украинскими спецслужбами".
Фото: donbass.ua
Теги: Украина, Донбасс, убийство, ДНР, Гиви
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