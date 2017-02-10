В Донецке прощаются с боевиком Гиви (ФОТО, ВИДЕО)

10.02.2017 10:59

Сегодня в центре оккупированного Донецка в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета проходит церемония прощания с ликвидированным 8 февраля боевиком Михаилом Толстых «Гиви».

Закрытый гроб с телом боевика установили в холле театра. Одним из первых попрощаться с Гиви пришел главарь «ДНР» Александр Захарченко, который перекрестился, попытался положить букет роз на гроб, после чего спешно покинул здание.

з-за церемонии прощания дорожное движение в центре Донецка перекрыто. На улицах города дежурят боевики. Похороны покойного лидера «Сомали» пройдут сегодня же.