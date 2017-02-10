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В Донецке прощаются с боевиком Гиви (ФОТО, ВИДЕО)

10.02.2017 10:59
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В Донецке прощаются с боевиком Гиви (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в центре оккупированного Донецка в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета проходит церемония прощания с ликвидированным 8 февраля боевиком Михаилом Толстых «Гиви».

Закрытый гроб с телом боевика установили в холле театра. Одним из первых попрощаться с Гиви пришел главарь «ДНР» Александр Захарченко, который перекрестился, попытался положить букет роз на гроб, после чего спешно покинул здание.

з-за церемонии прощания дорожное движение в центре Донецка перекрыто. На улицах города дежурят боевики. Похороны покойного лидера «Сомали» пройдут сегодня же.


Фото: https://donpress.com

Теги: Донецк, Донбасс, похороны, прощание, Гиви
 
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