В конечном итоге обнулены будут все - боевик о путинских "шахтерах и трактористах" на Донбассе

10.02.2017 21:26

Всех боевиков Донбасса и их главарей «обнулят». Такой прогноз сделал наемник Игорь Быстролетов на своей странице в социальной сети, пишет donpress.com.

«Если кто помнит, то я неоднократно писал про т.н. тихую „Олую“. Поэтому рекомендую не питать себя иллюзиями. В конечном итоге обнулены будут все. Кто-то — ликвидирован по-тихому, кто-то — посажен, кто-то — задавлен морально и т. д», — пророчит Быстролетов.

Он также считает, что Донбасс будет украинским. «Далее Донбасс подвергнется тотальной украинизации со всеми вытекающими последствиями. Итог будет печальным не только для Донбасса, не только для Украины, но и для России», — уверяет боевик.