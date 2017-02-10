Главная / Новости / Донецкая область / В конечном итоге обнулены будут все - боевик о путинских "шахтерах и трактористах" на Донбассе
Последние новости раздела
- Американский спутник-разведчик совершил пролет над Донбассом22:37
- На встрече в нормандском формате Климкин поднимет вопрос о невозможности проведения выборов на оккупированном Донбассе22:05
- Блокада Донбасса: ветераны АТО заблокировали трассу Ясиноватая-Константиновка22:00
- Полицейские задержали жителя Курахово, воевавшего в банде "Дизель"21:35
- В конечном итоге обнулены будут все - боевик о путинских "шахтерах и трактористах" на Донбассе21:26
- Боевики больше часа удерживали представителей ОБСЕ на блокпосту в районе Горловки21:13
- Донецкому Деду Морозу Губареву приготовиться - Кремль зачищает "деятелей" "русской весны"21:02
- У боевиков мало желающих быть "пушечным мясом" - Жебривский об "армии ДНР"20:44
- Санкции против России должны сохраниться - глава литовского МИДа после поездки в прифронтовую Авдеевку20:34
- Согласовано "спокойное" возвращение "ЛДНР" в Украину, от восстановления Донбасса Кремль пытается увильнуть - российский пропагандист20:24
В конечном итоге обнулены будут все - боевик о путинских "шахтерах и трактористах" на Донбассе
10.02.2017 21:26
Всех боевиков Донбасса и их главарей «обнулят». Такой прогноз сделал наемник Игорь Быстролетов на своей странице в социальной сети, пишет donpress.com.
«Если кто помнит, то я неоднократно писал про т.н. тихую „Олую“. Поэтому рекомендую не питать себя иллюзиями. В конечном итоге обнулены будут все. Кто-то — ликвидирован по-тихому, кто-то — посажен, кто-то — задавлен морально и т. д», — пророчит Быстролетов.
Он также считает, что Донбасс будет украинским. «Далее Донбасс подвергнется тотальной украинизации со всеми вытекающими последствиями. Итог будет печальным не только для Донбасса, не только для Украины, но и для России», — уверяет боевик.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, уничтожение, боевики
Читайте также:
- Плотницкий держит руку на пульсе: отстранил оскандалившихся милицейского и угольного "министров"
- Преступное уничтожение продуктов в Росии напомнило польскому министру голодомор
- Журналист Аркадий Бабченко об уничтожении продуктов: есть такое понятие - нравственная идиотия
- Дни Захарченко и Плотницкого сочтены
- Сирийские повстанцы из Градов уничтожили базу российских войск (ВИДЕО)
- Правоохранители отправили в огонь крупную партию наркотиков (ФОТО)
- Американский спутник-разведчик совершил пролет над Донбассом22:37
- На встрече в нормандском формате Климкин поднимет вопрос о невозможности проведения выборов на оккупированном Донбассе22:05
- Блокада Донбасса: ветераны АТО заблокировали трассу Ясиноватая-Константиновка22:00
- Полицейские задержали жителя Курахово, воевавшего в банде "Дизель"21:35
- В конечном итоге обнулены будут все - боевик о путинских "шахтерах и трактористах" на Донбассе21:26
- Боевики больше часа удерживали представителей ОБСЕ на блокпосту в районе Горловки21:13
- Донецкому Деду Морозу Губареву приготовиться - Кремль зачищает "деятелей" "русской весны"21:02
- У боевиков мало желающих быть "пушечным мясом" - Жебривский об "армии ДНР"20:44
- Санкции против России должны сохраниться - глава литовского МИДа после поездки в прифронтовую Авдеевку20:34
- Согласовано "спокойное" возвращение "ЛДНР" в Украину, от восстановления Донбасса Кремль пытается увильнуть - российский пропагандист20:24
- Американский спутник-разведчик совершил пролет над Донбассом22:37
- Популярностью у фальшивомонетчиков пользуются банкноты номиналом 500, 50, 100 и 200 гривень22:25
- Ученые выяснили, почему раньше помидоры были вкуснее22:15
- На встрече в нормандском формате Климкин поднимет вопрос о невозможности проведения выборов на оккупированном Донбассе22:05
- Блокада Донбасса: ветераны АТО заблокировали трассу Ясиноватая-Константиновка22:00
- Ученые выяснили, когда снятся вещие сны21:53
- Пенсионный возраст и стаж, увольнение бюджетников, цена на газ - чем придется расплачиваться украинцам за кредиты МВФ21:52
- Полицейские задержали жителя Курахово, воевавшего в банде "Дизель"21:35
- Американские военные сделали фото в 100 метрах от российской границы21:30
- В конечном итоге обнулены будут все - боевик о путинских "шахтерах и трактористах" на Донбассе21:26
- Ученые выяснили, почему раньше помидоры были вкуснее22:15
- Ученые выяснили, когда снятся вещие сны21:53
- Это простое средство поможет избавиться от многих болезней и укрепит имунитет19:43
- "Какие там бандеровцы" - раненый житель Авдеевки поблагодарил врачей за спасение07:30
- Волосся розкаже про характер22:03
- Як жити з маминим синочком?19:15
- Герпес на губах: все, что вам необходимо знать об этом18:48
- 11 самых распространенных заблуждений о здоровье18:18
- Як підвищити самооцінку в колективі?08:42
- Фронтовой словарь обывателя08:35
- На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление
- Под Мариуполем начался ад
- Что украинцам необходимо знать о военном положении
- В Украине собрана армия «зеленых человечков», готовых убивать украинцев. ВИДЕО
- Взрывом срезало часть головы и оторвало одну ногу
- Путин отправляет на Донбасс «тяжелую артиллерию»
- Убийство Гиви может стать для Украины большой проблемой - Геращенко
- Глава российского МИДа Лавров заявил о том, что Кремль не оставит Украину в покое даже в случае окончания войны на Донбассе
- Террориста подорвали в собственном кабинете - Стрелков озвучил первые подробности
- Боевики анонсировали обстрел Мариуполя, предупреждая, что жертв среди мирного населения будет очень много