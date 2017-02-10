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В Краматорске почтили память погибших во время обстрела города боевиками в феврале 2015
10 февраля 2015 года террористы ударили из реактивных систем огня по мирному городу. Погибли 17 человек, 64, в том числе дети, - были ранены. Сегодня руководители Краматорского отдела полиции вместе с неравнодушными горожанами возложили цветы к месту, где вскоре появится часовня в память безвинных жертв терроризма.
Этот трагический день навсегда вписан в историю Краматорска и Украины. Среди погибших есть и два сотрудника милиции - ребята, которые прибыли в составе приданных сил из Винницы, чтобы усилить местных правоохранителей.
Тогда, два года назад, правоохранители оперативно осуществили обследование всей территории города, фиксировали последствия и оказывали помощь всем, кто в этом нуждался. В местах попадания снарядов была выставлена круглосуточная охрана. К опасным участкам не допускали мирных жителей, пока боеприпасы не были вывезены за пределы города, сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.
Фото: https://dn.npu.gov.ua/
Теги: Донбасс, Краматорск, память, митинг, теракт, жертвы
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- Боевики обстреляли Красногоровку из "Градов", танков и минометов17:08
- В Краматорске почтили память погибших во время обстрела города боевиками в феврале 201517:06
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- Бывший милиционер из Москвы осужден в Донецкой области за участие в НВФ и убийства украинцев16:30
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