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Архив - Донецкая область

В Краматорске почтили память погибших во время обстрела города боевиками в феврале 2015

10.02.2017 17:06
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В Краматорске почтили память погибших во время обстрела города боевиками в феврале 2015

10 февраля 2015 года террористы ударили из реактивных систем огня по мирному городу. Погибли 17 человек, 64, в том числе дети, - были ранены. Сегодня руководители Краматорского отдела полиции вместе с неравнодушными горожанами возложили цветы к месту, где вскоре появится часовня в память безвинных жертв терроризма.

Этот трагический день навсегда вписан в историю Краматорска и Украины. Среди погибших есть и два сотрудника милиции - ребята, которые прибыли в составе приданных сил из Винницы, чтобы усилить местных правоохранителей.

Тогда, два года назад, правоохранители оперативно осуществили обследование всей территории города, фиксировали последствия и оказывали помощь всем, кто в этом нуждался. В местах попадания снарядов была выставлена ​​круглосуточная охрана. К опасным участкам не допускали мирных жителей, пока боеприпасы не были вывезены за пределы города, сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.



Фото: https://dn.npu.gov.ua/

Теги: Донбасс, Краматорск, память, митинг, теракт, жертвы
 
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