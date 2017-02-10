В Краматорске почтили память погибших во время обстрела города боевиками в феврале 2015

10.02.2017 17:06

10 февраля 2015 года террористы ударили из реактивных систем огня по мирному городу. Погибли 17 человек, 64, в том числе дети, - были ранены. Сегодня руководители Краматорского отдела полиции вместе с неравнодушными горожанами возложили цветы к месту, где вскоре появится часовня в память безвинных жертв терроризма.

Этот трагический день навсегда вписан в историю Краматорска и Украины. Среди погибших есть и два сотрудника милиции - ребята, которые прибыли в составе приданных сил из Винницы, чтобы усилить местных правоохранителей.

Тогда, два года назад, правоохранители оперативно осуществили обследование всей территории города, фиксировали последствия и оказывали помощь всем, кто в этом нуждался. В местах попадания снарядов была выставлена ​​круглосуточная охрана. К опасным участкам не допускали мирных жителей, пока боеприпасы не были вывезены за пределы города, сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.



