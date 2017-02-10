В одной из школ Мариуполя неизвестным газом отравились дети

10.02.2017 15:07

Бывшая ученица одной из мариупольских школ распылила в здании учебного заведения неизвестный газ, что привело к недомоганию у детей. Об этом пишет сайт 0629.com.ua.



В четверг в ОШ №65 на 3 этаже ученики и педагоги почувствовали запах неизвестного газа. Он быстро проник в классы, дети стали задыхаться, многих тошнило.



По предварительной информации, среди урока в школу прибежала девушка, которая сказала, что ее преследуют. Защищаясь от двух мужчин, которые назвались правоохранителями, девушка распылила из баллончика какой-то газ.



"Чтобы спасти школьников от едкого газа, администрация предприняла такие меры: вывела детей из 4 классов в актовый зал, среди них были и первоклашки. При этом состояние здоровья, как утверждают родители, медики не проверяли. "Многих в школе тошнило и рвало, кружилась голова, медицинская помощь оказана не была, вместо этого они смотрели мультики", - отметила одна из родительниц", - пишет сайт.



Уже вечером в редакцию мариупольского сайта позвонил отец одного из первоклассников. "Не только моего ребенка, но и у других одноклассников уже вечером болят животы. Когда я пришел забирать ребенка из школы, детей тошнило и рвало",- отметил он.



В самой школе пояснили, что вчера, в период времени с 12.00 до 12.30 в помещение забежала бывшая ученица учебного заведения, которую преследовал неизвестный. Мужчина обвинял девушку в краже мобильного телефона. "Беглянка поднялась на третий этаж, когда в здание забежали еще два человека, представившиеся сотрудниками полиции. При этом ни одного документа, который бы подтверждал принадлежность последних к правоохранительным органам, граждане не предоставили. В коридоре девушка достала баллончик и брызнула неизвестным веществом. Позже она и ее преследователь вышли из учебного заведения в сопровождении так называемых правоохранителей. Что касается детей, которые в это время находились на этаже, сотрудники эвакуировали их в актовый зал и открыли окна, чтобы ученики не отравились", - говорится в сообщении.



В пресс-службе Центрального отделения полиции сообщили, что сотрудники школы к ним не обращались. Кроме того, там заявляют, что сотрудники полиции не имеют отношения к "задержанию" "похитительницы" и "потерпевшего".



Предоставленная информация должным образом зарегистрирована, в настоящее время сотрудники полиции устанавливают ее правдивость и идентифицируют личности всех участников инцидента.



"Стоит отметить, что в школе установлена тревожная кнопка, которая позволяет мгновенно вызвать наряд полиции охраны, однако никто экстренной услугой не воспользовался", - сообщили полицейские.