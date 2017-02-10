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В оккупированном Донецке попрощались с боевиком Гиви, на "прощание" выгнали 55 тысяч человек (ФОТО)

10.02.2017 14:05
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В оккупированном Донецке попрощались с боевиком Гиви, на "прощание" выгнали 55 тысяч человек (ФОТО)

В оккупированном Донецке завершилось траурное шествие в память о ликвидированном боевике «Гиви».

Отмечается, что собравшиеся прошли от здания Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. Соловьяненко до Комсомольского проспекта. Затем колонна остановилась возле установленного баннера с изображением «Гиви» с надписью «Помним». По окончанию шествия жители скандировали «Спасибо», после чего машина с гробом отправилась на одно из кладбищ города.

Главарь «ДНР» Александр Захарченко отметил: «Донецкая Народная Республика понесла тяжелую утрату. Это действительно невосполнимая потеря. Вечная Слава Герою Донбасса Михаилу Толстых».


Фото: dan-news.info/

Теги: Донецк, Донбасс, похороны, Гиви
 
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