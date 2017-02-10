В районе Донецка замечены кадровые российские военнослужащие, которые избегают контактов с наемниками и "ополченцами"

10.02.2017 10:33

После обострения ситуации в Авдеевке Россия прислала боевикам Донбасса очередную порцию боеприпасов, а российско-террористические войска занялись укреплением рядов коллаборационистов на передовых позициях кадровыми военными Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По словам координатора, на некоторых участках отмечается вывод в первую линию военнослужащих ВС РФ, переодетых в форму местных боевиков, в составе целых подразделений уровня взвод-рота. Эти подразделения действуют вместе с подразделениями из местных боевиков (попеременно чередуются подразделения из состава "1-го АК ДНР" и ВС РФ).

Таким образом российско-террористические войска пытаются укрепить свою оборону, усиливая подразделения боевиков кадровыми военными. Кроме того, в Петровском районе Донецка в рядах оккупантов зафиксирована активная перегруппировка войск.

"Фиксировалась переброска грузовым армейским автотранспортом (до десяти "Уралов") подразделения оккупантов в сторону переднего края. Кроме того - три единицы минометов калибра 120 мм на южное направление (в сторону Еленовки). По Кольцевой дороге со стороны Артемиды – переброска бронетехники – четырех единиц БМП и двух единиц МТ-ЛБ", - говорится в сообщении.

В районе Донецка замечены кадровые российские военнослужащие - небольшие группы по 10-15 человек при нескольких единицах ББМ или грузового автотранспорта, нередко с тяжёлым пехотным вооружением. Так, у "отпускников" имеются крупнокалиберные пулемёты, АГС-17, у одной из групп фиксировался миномет 2Б9 "Василек". При этом сами военные избегают контактов с местными боевиками и российскими наемниками.

В Ясиноватском районе, который контролируется боевиками "11 омсп 1-го АК ДНР", командование российско-террористических войск осуществляет накопление живой силы за счет переброски дополнительных подразделений специального назначения "Внутренних войск МВД ДНР" и "СОБР МВД ДНР". Коллаборационисты в Донецкой области получили из Российской Федерации 10 вагонов с боеприпасами к стрелковому вооружению, минометами калибра 120 мм и артиллерией калибра 122 мм и 152 мм. Пять из них были разгружены на станции "Амвросиевка", боеприпасы направлены в районы Ясиноватой и Макеевки. Остальные неразгруженными были направлены в район Иловайска.



