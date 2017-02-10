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В Старобешево и других районах вблизи российской границы боевики ужесточили комендантский час
10.02.2017 12:57
Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил о значительном усилении ограничительных мер со стороны боевиков на территории Старобешевского района (юго-восток Донецкой области, примыкает к госгранице с Россией).
По его словам, «в н.п. Кальмиусское (Комсомольское) и других н.п. района смещен „комендантский час“, который теперь начинается уже с 21:30. Лица, которые нарушают „комендантский час“, в обязательном порядке задерживаются и отправляются в „комендатуру“, где тщательно проверяются их личные вещи, проводятся опросы и фотографирование».
Фото: https://www.unian.net/
Теги: Донбасс, война, Старобешево, комендантский час, боевики
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