В Старобешево и других районах вблизи российской границы боевики ужесточили комендантский час

10.02.2017 12:57

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил о значительном усилении ограничительных мер со стороны боевиков на территории Старобешевского района (юго-восток Донецкой области, примыкает к госгранице с Россией).

По его словам, «в н.п. Кальмиусское (Комсомольское) и других н.п. района смещен „комендантский час“, который теперь начинается уже с 21:30. Лица, которые нарушают „комендантский час“, в обязательном порядке задерживаются и отправляются в „комендатуру“, где тщательно проверяются их личные вещи, проводятся опросы и фотографирование».