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В зоне АТО сбили российский беспилотник

10.02.2017 12:49
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В зоне АТО сбили российский беспилотник

Беспилотный летательный аппарат российского производства был сбит силами АТО близ линии соприкосновения в четверг вечером. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО. 

В сообщении говорится, что 8 февраля, около 19 часов "в небе неподалеку линии соприкосновения был обнаружен беспилотный летательный аппарат. После идентификации объекта и получения подтверждения, что летательный объект не принадлежит ни силам АТО, ни международным организациям, осуществляющим мониторинг обстановки вблизи линии разграничения средствами беспилотной авиации, было принято решение о его уничтожении". 

После этого, отмечает штаб АТО, объект был поражен из стрелкового оружия. 

"В настоящее время с ним работают соответствующие специалисты. По предварительным данным аналогичный тип БПЛА используется вооруженными силами Российской Федерации", - говорится в сообщении. 


Фото: warfiles.ru/

Теги: Россия, Донбасс, война, беспилотник
 
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