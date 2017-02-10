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В зоне АТО сбили российский беспилотник
Беспилотный летательный аппарат российского производства был сбит силами АТО близ линии соприкосновения в четверг вечером. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.
В сообщении говорится, что 8 февраля, около 19 часов "в небе неподалеку линии соприкосновения был обнаружен беспилотный летательный аппарат. После идентификации объекта и получения подтверждения, что летательный объект не принадлежит ни силам АТО, ни международным организациям, осуществляющим мониторинг обстановки вблизи линии разграничения средствами беспилотной авиации, было принято решение о его уничтожении".
После этого, отмечает штаб АТО, объект был поражен из стрелкового оружия.
"В настоящее время с ним работают соответствующие специалисты. По предварительным данным аналогичный тип БПЛА используется вооруженными силами Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Фото: warfiles.ru/
Теги: Россия, Донбасс, война, беспилотник
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