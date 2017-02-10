В зоне АТО сбили российский беспилотник

10.02.2017 12:49

Беспилотный летательный аппарат российского производства был сбит силами АТО близ линии соприкосновения в четверг вечером. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.



В сообщении говорится, что 8 февраля, около 19 часов "в небе неподалеку линии соприкосновения был обнаружен беспилотный летательный аппарат. После идентификации объекта и получения подтверждения, что летательный объект не принадлежит ни силам АТО, ни международным организациям, осуществляющим мониторинг обстановки вблизи линии разграничения средствами беспилотной авиации, было принято решение о его уничтожении".



После этого, отмечает штаб АТО, объект был поражен из стрелкового оружия.



"В настоящее время с ним работают соответствующие специалисты. По предварительным данным аналогичный тип БПЛА используется вооруженными силами Российской Федерации", - говорится в сообщении.