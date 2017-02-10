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"Власти ДНР" пугают население Дебальцево, Горловки и Докучаевска обстрелами ВСУ

10.02.2017 09:07
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"Власти ДНР" пугают население Дебальцево, Горловки и Докучаевска обстрелами ВСУ

В "ДНР" анонсировали артобстрелы прифронтовых городов Дебальцево, Горловки и Докучаевска, находящихся на оккупированной боевиками территории. С таким заявлением выступило некое "оперативное командование", сообщают сепаратистские СМИ.

Якобы разведка "ДНР" сообщила, что ВСУ готовятся к обстрелам трех городов. На чем основываются подобные предположения, в сообщении не указывается. Однако практика показывает, что боевики "ДНР" зачастую пытаются переложить на украинскую сторону ответственность за собственные преступления. 

Как сообщалось ранее, с конца января бандформирования "ДНР" подвергли мощному артобстрелу Авдеевку, Сартану и Курдюмовку. 


Фото: https://gorlovka.today

Теги: Донбасс, Горловка, Дебальцево, боевики, обстрелы, наступление
 
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