"Власти ДНР" пугают население Дебальцево, Горловки и Докучаевска обстрелами ВСУ

10.02.2017 09:07

В "ДНР" анонсировали артобстрелы прифронтовых городов Дебальцево, Горловки и Докучаевска, находящихся на оккупированной боевиками территории. С таким заявлением выступило некое "оперативное командование", сообщают сепаратистские СМИ.



Якобы разведка "ДНР" сообщила, что ВСУ готовятся к обстрелам трех городов. На чем основываются подобные предположения, в сообщении не указывается. Однако практика показывает, что боевики "ДНР" зачастую пытаются переложить на украинскую сторону ответственность за собственные преступления.



Как сообщалось ранее, с конца января бандформирования "ДНР" подвергли мощному артобстрелу Авдеевку, Сартану и Курдюмовку.