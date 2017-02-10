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Выборы на Донбассе под дулами российских автоматов невозможны - Порошенко

10.02.2017 17:44
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Выборы на Донбассе под дулами российских автоматов невозможны - Порошенко

Украина на встрече глав МИД "нормандской четверки" будет говорить о невозможности проведения выборов на Донбассе под дулами российских автоматов.

Об этом заявил президент Украины  Петр Порошенко во время визита в Ивано-Франковск, который транслировал телеканал "112 Украина".

"В спонтанной дискуссии, которая возникла в последние дни с нашими партнерами, мы еще раз четко подчеркнули, что политические пункты минских соглашений могут быть реализованы только после очевидного и бесспорного прогресса их части по безопасности. А выборы под российскими дулами и их солдатней вокруг избирательных участков - абсолютно неприемлемое и невозможное действие. С этим Павел Климкин на следующей неделе поедет на встречу министров МИД "нормандской четверки", - сказал он. 

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил в одном из интервью, что проведение выборов на оккупированной территории Донбасса возможно до выведения оттуда российских военных подразделений. В ответ в МИД Украины заявили, что выборы на оккупированном Донбассе недопустимы в присутствии российских войск. 

 


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, выборы, война, Ивано-Франковск, ДНР, ЛНР, Порошенко
 
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