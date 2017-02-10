- "Рупор" Путина: Донбасс - это Украина, но откуда там российские танки, должен ответить Киев13:35
- Российские "ихтамнеты" приехали "защищать" украинских жителей на Луганщине (ВИДЕО, 18+)13:14
- В Авдеевке назначен новый начальник полиции13:06
- В Старобешево и других районах вблизи российской границы боевики ужесточили комендантский час12:57
- В зоне АТО сбили российский беспилотник12:49
- Гиви стал двигаться к гибели, когда выбрал свой лифт - социальный лифт "ДНР", а Лубянка помогла - Портников12:35
- Блокада Донбасса: Насалик с оружием в руках готов присоединиться к шахтерам, если они восстанут против оккупанта12:27
- Слухи об обстрелах в районе Мариуполя: боевики готовят картинку для росСМИ12:20
- Сегодня вторая годовщина теракта в Краматорске (ФОТО, ВИДЕО)12:05
- Кадровых российских военных на Донбассе выводят на передовые позиции фронта11:46
За прошедшую неделю на Донбассе погибло 8 мирных жителей, почти половина взрывов была вызвана Градами
Более 40% взрывов в Донбассе, зафиксированных специальной мониторинговой миссией ОБСЕ за минувшую неделю, были вызваны РСЗО Град. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает LIGA.net.
По его словам, прошедшая неделя была одной из наихудших на протяжении длительного периода наблюдений на востоке Украины.
"За последние 13 месяцев наблюдались всплески насилия, но ничего из этого нельзя сравнить с тем, что происходило за прошедшую неделю… Количество нарушений режима прекращения огня выросло втрое. Количество взрывов при применении вооружения, запрещенного минскими договоренностями - минометов, танков, артиллерии, - выросло в шесть раз", - сказал Хуг, отметив, что 40% взрывов являются результатом применения реактивных систем залпового огня.
Как сообщил представитель ОБСЕ, в результате обстрелов пострадали 30 человек из числа гражданского населения, восемь мирных жителей погибли.
При этом Хуг отметил, что обе стороны - и ВСУ, и террористы ДНР/ЛНР - нарушают режим прекращения огня и несут ответственность за гибель и ранения гражданских.
Также он заявил, что ни одна сторона не предоставила СММ ОБСЕ информацию об отводе вооружений в районе Авдеевки, Донецка и Ясиноватой, как это было определено договоренностями трехсторонней контактной группы от 1 февраля 2017 года.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, град, взрыв
- Боевики применяют "Грады" "по расписанию" по населенным пунктам, где расквартированы украинские военные
- Оккупированный Донецк: обстрелы не прекращаются, "Грады" работают из города, даже позицию не меняют
- Дончане опубликовали видео обстрелов реактивной артиллерии российских "ихтамнетов" (ВИДЕО)
- Шокирующие откровения губернатора Донетчины: "Сюда ни черта не вкладывалось!"
- Несмотря на обстрелы, есть и неплохие новости из зоны АТО
- "Младенцев не едят, свастику на спине не рисуют", - дончанин о поездке "в Украину"
- "Рупор" Путина: Донбасс - это Украина, но откуда там российские танки, должен ответить Киев13:35
- Российские "ихтамнеты" приехали "защищать" украинских жителей на Луганщине (ВИДЕО, 18+)13:14
- В Авдеевке назначен новый начальник полиции13:06
- В Старобешево и других районах вблизи российской границы боевики ужесточили комендантский час12:57
- В зоне АТО сбили российский беспилотник12:49
- Гиви стал двигаться к гибели, когда выбрал свой лифт - социальный лифт "ДНР", а Лубянка помогла - Портников12:35
- Блокада Донбасса: Насалик с оружием в руках готов присоединиться к шахтерам, если они восстанут против оккупанта12:27
- Слухи об обстрелах в районе Мариуполя: боевики готовят картинку для росСМИ12:20
- Сегодня вторая годовщина теракта в Краматорске (ФОТО, ВИДЕО)12:05
- "Власти ЛНР" просят Россию признать документы, выданные нотариусами «республики»11:54
- "Рупор" Путина: Донбасс - это Украина, но откуда там российские танки, должен ответить Киев13:35
- Ученые установили самую "нездоровую" группу крови13:25
- Российские "ихтамнеты" приехали "защищать" украинских жителей на Луганщине (ВИДЕО, 18+)13:14
- В Авдеевке назначен новый начальник полиции13:06
- В Старобешево и других районах вблизи российской границы боевики ужесточили комендантский час12:57
- В зоне АТО сбили российский беспилотник12:49
- Гиви стал двигаться к гибели, когда выбрал свой лифт - социальный лифт "ДНР", а Лубянка помогла - Портников12:35
- Блокада Донбасса: Насалик с оружием в руках готов присоединиться к шахтерам, если они восстанут против оккупанта12:27
- Слухи об обстрелах в районе Мариуполя: боевики готовят картинку для росСМИ12:20
- Сегодня вторая годовщина теракта в Краматорске (ФОТО, ВИДЕО)12:05
- "Какие там бандеровцы" - раненый житель Авдеевки поблагодарил врачей за спасение07:30
- Волосся розкаже про характер22:03
- Як жити з маминим синочком?19:15
- Герпес на губах: все, что вам необходимо знать об этом18:48
- 11 самых распространенных заблуждений о здоровье18:18
- Як підвищити самооцінку в колективі?08:42
- Фронтовой словарь обывателя08:35
- Окропило сугробы стеклянными брызгами08:20
- ТОП 3 способи лікування ангіни08:12
- Бизнесменов с каждым днём становится меньше08:05
- На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление
- Под Мариуполем начался ад
- Что украинцам необходимо знать о военном положении
- В Украине собрана армия «зеленых человечков», готовых убивать украинцев. ВИДЕО
- Взрывом срезало часть головы и оторвало одну ногу
- Путин отправляет на Донбасс «тяжелую артиллерию»
- Глава российского МИДа Лавров заявил о том, что Кремль не оставит Украину в покое даже в случае окончания войны на Донбассе
- Убийство Гиви может стать для Украины большой проблемой - Геращенко
- Террориста подорвали в собственном кабинете - Стрелков озвучил первые подробности
- Боевики анонсировали обстрел Мариуполя, предупреждая, что жертв среди мирного населения будет очень много