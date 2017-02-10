Жириновский заявлениями о Донбассе сразил даже видавшего виды пропагандиста Соловьева на росТВ (ВИДЕО)

10.02.2017 20:19

Одиозный российский политик Владимир Жириновкий заявил, что причиной войны на Донбассе является то, что большая часть Украины не хочет советской власти. Об этом он сказал в эфире одного из пропагандистских телеканалов, сообщает styler.rbc.ua.

Как видно на видео, Жириновский вступил в перепалку с одним из адептов "русского мира" Сергеем Кургиняном. В ходе разговора лидер ЛДПР сказал, что советская власть "не дала ничего, чем все были бы довольны". На что получил ответ о "святой дате 9 мая 1945 года".

"Это было 70 лет назад… За это мы положили 27 миллионов жизней! Это один день, это эпизод… Войну выиграли, а страну сохранить не смогли… За 70 лет советской власти мы не получили ничего хорошего, поэтому Донбасс в крови. Потому что большая часть Украины не хочет советской власти!" - сказал он.

Политик также отметил, что Донбасс "никто ни разу не признал русским", и "никто на Донбассе ни разу сказал, что мы - русские, Москва защити". "

Я сейчас позову священника, чтобы он бесов изгонял... Врачей, врачей в студию. Надо спасать Владимира Вольфовича", - сказал ведущий Владимир Соловьев.