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Жириновский заявлениями о Донбассе сразил даже видавшего виды пропагандиста Соловьева на росТВ (ВИДЕО)

10.02.2017 20:19
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Жириновский заявлениями о Донбассе сразил даже видавшего виды пропагандиста Соловьева на росТВ (ВИДЕО)

Одиозный российский политик Владимир Жириновкий заявил, что причиной войны на Донбассе является то, что большая часть Украины не хочет советской власти. Об этом он сказал в эфире одного из пропагандистских телеканалов, сообщает styler.rbc.ua.

Как видно на видео, Жириновский вступил в перепалку с одним из адептов "русского мира" Сергеем Кургиняном. В ходе разговора лидер ЛДПР сказал, что советская власть "не дала ничего, чем все были бы довольны". На что получил ответ о "святой дате 9 мая 1945 года".

"Это было 70 лет назад… За это мы положили 27 миллионов жизней! Это один день, это эпизод… Войну выиграли, а страну сохранить не смогли… За 70 лет советской власти мы не получили ничего хорошего, поэтому Донбасс в крови. Потому что большая часть Украины не хочет советской власти!" - сказал он.

Политик также отметил, что Донбасс "никто ни разу не признал русским", и "никто на Донбассе ни разу сказал, что мы - русские, Москва защити". "

Я сейчас позову священника, чтобы он бесов изгонял... Врачей, врачей в студию. Надо спасать Владимира Вольфовича", - сказал ведущий Владимир Соловьев.


Фото: https://styler.rbc.ua

Теги: Россия, Донбасс, телевидение, шоу, скандал, Жириновский
 
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