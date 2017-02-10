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"Зорян и Шкиряк" обвиняются рос ТВ в убийстве боевика Гиви (ВИДЕО)
10.02.2017 18:26
Журналист российского телеканала "Россия 24", говоря о заказчиках ликвидации командира банды "Сомали" Михаила Толстых (Гиви), назвал две, по его мнению, фамилии "представителей украинского истеблишмента" - Зорян и Шкиряк.
Сам советник министра МВД Зорян Шкиряк так прокомментировал такое "раздвоение" своей личности: "Уважаемые друзья, коллеги! В связи с внезапными биологическими изменениями в моем организме (произошедшими с помощью пропагандистского телеканала "Россия 24"), когда будете к нам обращаться, или звонить, сразу конкретизируйте к кому именно у вас вопросы: к Зоряну или к Шкиряку? Чтобы не запутаться)".
Фото: www.24svit.com.ua/
Теги: Россия, Донбасс, телевидение, убийство, Зорян Шкиряк, Гиви
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