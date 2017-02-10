Звуки "плановых учений" в оккупированном Шахтерске слышат все близлежащие города и районы

10.02.2017 14:52

Боевики заявляют о проведении "плановых учений" в оккупированном Шахтерском районе. Об этом сообщил так называемый "глава администрации" Шахтерска Алексей Швыдкий.



"Внимание всем жителям Шахтерска и Шахтерского района!!! На военном полигоне ведутся плановые учения. Просьба не паниковать и соблюдать спокойствие. Город работает в штатном режиме", - написал он.



В то же время в соцсетях мирные жители сообщают о звуках разрывов, которые слышны в оккупированных Торезе, Снежном, Шахтерске, Харцызске, Зугресе, Иловайске и Амвросиевке.