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Звуки "плановых учений" в оккупированном Шахтерске слышат все близлежащие города и районы

10.02.2017 14:52
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Звуки "плановых учений" в оккупированном Шахтерске слышат все близлежащие города и районы

Боевики заявляют о проведении "плановых учений" в оккупированном Шахтерском районе. Об этом сообщил так называемый "глава администрации" Шахтерска Алексей Швыдкий. 

"Внимание всем жителям Шахтерска и Шахтерского района!!! На военном полигоне ведутся плановые учения. Просьба не паниковать и соблюдать спокойствие. Город работает в штатном режиме", - написал он. 

В то же время в соцсетях мирные жители сообщают о звуках разрывов, которые слышны в оккупированных Торезе, Снежном, Шахтерске, Харцызске, Зугресе, Иловайске и Амвросиевке. 


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, Шахтерск, учения, боевики, взрывы
 
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