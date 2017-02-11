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149 домов отремонтированы в Авдеевке - Жебривский
11.02.2017 21:13
Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский на своей странице в facebook сообщил, что на 11 февраля ремонтные бригады восстановили в прифронтовой Авдеевке 149 домов.
Чиновник отметил, что некоторые жители частного сектора восстанавливают свои дома сами, однако, им предоставляются строительные материалы.
Губернатор отметил:"В Авдеевке мы ремонтируем не только то, что российские наемники разрушили за прошедшую неделю, но и все те более 800 объектов, которые были разрушены в городе с начала российской агрессии».
Также, он добавил, что 12 февраля в Авдеевку планирует вернуться первая группа из 23 жителей, в том числе 9 детей, покинувших город во время активизации обстрелов боевиков.
Теги: Донбасс, Авдеевка, ремонт, домашнее животное, Жебривский
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