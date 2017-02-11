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Аэроразведка обнаружила в оккупированном Донецке скопления техники боевиков (ВИДЕО)

11.02.2017 10:07
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Аэроразведка обнаружила в оккупированном Донецке скопления техники боевиков (ВИДЕО)

В оккупированном Донецке аэророзведка полка «Днепр-1» зафиксировала скопление военной техники и артиллерии боевиков.

По данным военных, кадры были сделаны в начале февраля во время разведывательных полетов беспилотных аппаратов над Донецком.

Отмечается, что за одни только сутки выявлены сотни единиц ствольной артиллерии и военной техники в Петровском и Кировском районах Донецка. Кроме того, украинским военным удалось обнаружить массовые военные сооружения и ВОПы.


Фото: sprotyv.info/

Теги: Россия, Донецк, Донбасс, разведка, ВСУ, военная техника
 
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