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Бюджетников "ДНР" под страхом увольнения заставляют подписывать обращение против ВСУ
Персонал Донецкой городской больницы №1 под страхом увольнения заставляют подписывать обращение в адрес мировых лидеров против действий Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил один из врачей учреждения, пишет "Остров".
По словам источника, 9 февраля весь персонал больницы собрали в актовом зале для встречи с депутатом «Народного совета ДНР» Аллой Бархатновой и представителем Ворошиловского райисполкома города. Они буквально уговаривали присутствующих подписать обращения в адрес лидеров США – Д.Трампа, Германии – А.Меркель, РФ – В.Путина с требованием остановить обстрелы украинскими военными мирных жителей Донецка.
Основным доводом, который, по мнению представителей "власти" на оккупированной территории должен повлиять на коллектив, являлись, якобы, намерение ВСУ взорвать Авдеевский коксохимический завод.
Кроме этого, коллективу обещали, что списки с подписями, где необходимо указывать свои данные, не попадут к украинской стороне.
Автор обращения также просил редакцию «Острова» отметить, что несмотря на поставленные подписи, многие из персонала имеют проукраинскую позицию.
Другой источник, из Макеевки, сообщил, что глава Макеевской администрации Валерий Ляховец обратился к начальнику ГАИ "ДНР" Александру Козубцу с просьбой повлиять на сотрудников ГАИ, которые не хотят ставить подписи под соответствующим обращением жителей республики к лидерам государств.
Фото: https://rusevik.ru/
Теги: Донбасс, житейская история, лидер, ПРО, обращение, ДНР
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