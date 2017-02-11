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Блокпосты на линии разграничения: на КПВВ "Марьинка" и "Майорск" скопилось много автомобилей, в "Новотроицком" и "Гнутово" - свободно
11.02.2017 08:44
О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 11 февраля, на своем официальном сайте сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
- «Майорск» — 70/120;
- «Марьинка» — 150/150;
- «Новотроицкое» — 30/30;
- «Гнутово» — 150/20.
Всего линию разграничения через КПВВ вчера пересекли 18,5 тыс. человек и 3,5 тыс. транспортных средств:
- «Майорск» — 4610 человек и 735 транспортных средств;
- «Марьинка» — 4250 человек и 1060 транспортных средств;
- «Новотроицкое» — 4245 человек и 1070 транспортных средств;
- «Гнутово» — 2390 человек и 625 транспортных средств;
- «Станица Луганская» — 3000 человек.
Фото: sprotyv.info
Теги: Донбасс, блокпост, пропускная система, очереди
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