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Блокпосты на линии разграничения: на КПВВ "Марьинка" и "Майорск" скопилось много автомобилей, в "Новотроицком" и "Гнутово" - свободно

11.02.2017 08:44
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Блокпосты на линии разграничения: на КПВВ "Марьинка" и "Майорск" скопилось много автомобилей, в "Новотроицком" и "Гнутово" - свободно

О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 11 февраля, на своем официальном сайте сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

  • «Майорск» — 70/120;
  • «Марьинка» — 150/150;
  • «Новотроицкое» — 30/30;
  • «Гнутово» — 150/20.

Всего линию разграничения через КПВВ вчера пересекли 18,5 тыс. человек и 3,5 тыс. транспортных средств:

  • «Майорск» — 4610 человек и 735 транспортных средств;
  • «Марьинка» — 4250 человек и 1060 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» — 4245 человек и 1070 транспортных средств;
  • «Гнутово» — 2390 человек и 625 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» — 3000 человек.

Фото: sprotyv.info

Теги: Донбасс, блокпост, пропускная система, очереди
 
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