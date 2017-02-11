Блокпосты на линии разграничения: на КПВВ "Марьинка" и "Майорск" скопилось много автомобилей, в "Новотроицком" и "Гнутово" - свободно

11.02.2017 08:44

О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 11 февраля, на своем официальном сайте сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» — 70/120;

«Марьинка» — 150/150;

«Новотроицкое» — 30/30;

«Гнутово» — 150/20.

Всего линию разграничения через КПВВ вчера пересекли 18,5 тыс. человек и 3,5 тыс. транспортных средств: