Боевики 28 раз обстреляли силы АТО, двое украинских военных ранены

11.02.2017 18:39

В зоне проведения антитеррористической операции в субботу по состоянию на 18.00 боевики 28 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет, двое ранило, сообщают в штабе АТО.

"Боевики продолжают нарушать режим тишины и обстреливать наши позиции из запрещенных минскими соглашениями вооружения… Всего зафиксировано 28 обстрелов. К сожалению, двое наших военных ранены", – сказано в сводке пресс-центра штаба АТО, обнародованной на официальной странице в соцсети Фейсбук.

На Мариупольском направлении из минометов обстреляли украинские позиции в районе Павлополя. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Новотроицкое, Гнутово, Павлополь, Широкино и Водяное. По Широкино огонь вела БМП противника.

На Донецком направлении - из минометов различных калибров боевики обстреливали Авдеевку и Новоселовку Вторую, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Пески, Авдеевку, Опытное и Троицкое.