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Архив - Донецкая область

Боевики получили приказ от российских кураторов - препятствовать работе ОБСЕ

11.02.2017 15:12
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Боевики получили приказ от российских кураторов - препятствовать работе ОБСЕ

По данным украинской разведки, российским оккупационным командованием дано указание руководству 1 АК (Донецк) ВС РФ усилить давление на представителей ОБСЕ и вводить в заблуждение наблюдателей СММ о количестве обстрелов и их направлений вдоль линии разграничения.

В ГУР МОУ отметили, что наблюдателям не предоставляется разрешение на посещение населенных пунктов, которые якобы были обстреляны силами АТО, а также создаются препятствия мониторинга потенциальных мест ввоз военной техники с территории РФ.


Фото: comments.ua

Теги: Донбасс, война, работа, Прикарпатье, ОБСЕ, боевики
 
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