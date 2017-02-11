Боевики получили приказ от российских кураторов - препятствовать работе ОБСЕ

11.02.2017 15:12

По данным украинской разведки, российским оккупационным командованием дано указание руководству 1 АК (Донецк) ВС РФ усилить давление на представителей ОБСЕ и вводить в заблуждение наблюдателей СММ о количестве обстрелов и их направлений вдоль линии разграничения.

В ГУР МОУ отметили, что наблюдателям не предоставляется разрешение на посещение населенных пунктов, которые якобы были обстреляны силами АТО, а также создаются препятствия мониторинга потенциальных мест ввоз военной техники с территории РФ.