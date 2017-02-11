Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Чиновник назвал сроки возвращения оккупированного Донбасса в Украину

11.02.2017 07:43
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Чиновник назвал сроки возвращения оккупированного Донбасса в Украину

Украина вернет оккупированные территории Донецкой и Луганской областей в ближайшие год-полтора, когда их содержание станет слишком дорогим для России.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо TV" заявил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, сообщает 112.ua.

"Мы считаем, что в ближайшее время за год-полтора, мы вернем эту территорию. В ближайшие год-полтора ее содержание станет чересчур дорогим для Российской Федерации", - сказал Грымчак.

Он также рассказал, что Украина делает все возможное, чтобы вернуть людей с оккупированных территорий в культурную, финансовую и другие сферы в Украине. 

"Мы в декабре или ноябре постановлением Кабмина увеличили массу груза, который может перевозить один человек до 75 кг. Что сделал Захарченко и компания? Они уменьшили до 50 кг с другой стороны", - сказал Грымчак.


Фото: 112.ua

Теги: Украина, Донбасс, советник, оккупация, возвращение, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх