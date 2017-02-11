Чиновник назвал сроки возвращения оккупированного Донбасса в Украину

11.02.2017 07:43

Украина вернет оккупированные территории Донецкой и Луганской областей в ближайшие год-полтора, когда их содержание станет слишком дорогим для России.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо TV" заявил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, сообщает 112.ua.

"Мы считаем, что в ближайшее время за год-полтора, мы вернем эту территорию. В ближайшие год-полтора ее содержание станет чересчур дорогим для Российской Федерации", - сказал Грымчак.

Он также рассказал, что Украина делает все возможное, чтобы вернуть людей с оккупированных территорий в культурную, финансовую и другие сферы в Украине.

"Мы в декабре или ноябре постановлением Кабмина увеличили массу груза, который может перевозить один человек до 75 кг. Что сделал Захарченко и компания? Они уменьшили до 50 кг с другой стороны", - сказал Грымчак.