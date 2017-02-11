Если перекроем линию разграничения, шахты закроются навсегда, а заводы разворуют - Жебривский (ВИДЕО)

11.02.2017 07:54

«Если эти предприятия закроются - шахты зальются водой и их потом уже никогда не восстановим. Заводы, которые остановятся, будут вырезаны на металл, потому что эти "куриные" полковники и другие просто на этом заработают деньги», - говорит глава ОГА.

«Они платят в государственный бюджет и местный бюджет, в бюджет Донецка, Енакиево и Макеевки. И сейчас эти деньги зачисляются в областной бюджет, и за эти деньги мы восстанавливаем инфраструктуру Донецкой области, и, собственно, сегодня они, мало того, платят военный налог», - отметил Жебривский.

«И это не только налоги - зарплата людей. Поэтому я призываю ребят, которые сегодня блокируют, просто делегировать тех народных депутатов, которые их возглавляют, для серьезной аналитической экспертной работы, для контроля. И это будет по-государственному, и будет помощью нашим воинам», - сказал Жебривский.

Губернатор добавил, что на встрече с активистами ему легче было общаться с воинами АТО, чем с нардепами: «К сожалению, народные депутаты говорят штампами».

«Там металл идет, но идет и цемент, и другая продукция, я им говорю, что, ребята, давайте, сядьте: что конкретно, пусть вам докажут по каждой позиции, что необходимо для производства и необходимо для обеспечения жизнедеятельности. Туда, в «дыру», никто деньги не платит», - заключил Жебривский.



