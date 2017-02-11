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Архив - Донецкая область

Гиви убили, чтобы не свидетельствовал против Путина - Жебривский

11.02.2017 15:08
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Гиви убили, чтобы не свидетельствовал против Путина - Жебривский

Лидер вооруженной группировки боевиков "Сомали" Михаил Толстых, известный как Гиви, мог стать свидетелем по делу о совершенных Российской Федерацией преступлений на Донбассе. Поэтому его убили.  Об этом заявил председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский на телеканале "112 Украина".

  "По моему глубокому убеждению, Путин четко понимает, что рано или поздно в Гаагском трибунале придется отвечать за те преступления, которые совершил этот "недогитлер", который, в принципе, напал на Украину, и, собственно, за это нужно отвечать. Эти подонки , которых уничтожили, могли бы выступить свидетелями обвинения, в том числе и Путина", - заявил он.

 Павел Жебривский также отметил, что нисколько не жалеет об убийстве лидера группы боевиков: "Но хоть какая-то стабильность: сначала зачистили Моторолу, затем Гиви".

 Гиви погиб утром 8 февраля в Макеевке. Неизвестные подорвали его офис. Остались только бетонные стены. Стреляли из реактивного огнемета "Шмель".


Фото: ua.utro.news

Теги: Донбасс, Путин, преступление, убийство, свидетель, Жебривский, Гиви
 
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