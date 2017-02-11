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Архив - Донецкая область

Хуг озвучил число жертв среди мирного населения на Донбассе за последние дни

11.02.2017 17:58
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С 29 января по 9 февраля на Донбассе был ранен 41 человек, 9 погибли, сообщил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"За период с 29 января до 9 февраля мы зафиксировали следующее: подтвердили 50 случаев ранений населения, 9 из которых были со смертельным исходом. Это неприемлемо высокое число жертв. Это произошло из-за того, что вооружение давным давно должно было быть отведено", - сказал А.Хуг на пресс-конференции в субботу в Донецке, пишет "Интерфакс".


Фото: interfax.com.ua/

Теги: Донбасс, война, жертвы, ОБСЕ
 
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