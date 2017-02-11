Информация о ситуации на блокпостах Донбасса от очевидцев: очереди на всех КПВВ, на "Марьинке" в сторону Курахово очень много машин

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Как сообщает "Донбасс SOS", все КПВВ работают в штатном режиме, кроме КПВВ "Золотое", которое по-прежнему закрыто.
По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
"Майорск" - 70/120;
"Марьинка" - 150/150;
"Новотроицкое" - 30/30;
"Гнутово" - 150/20.
Пользователи соцсетей комментируют ситуацию:
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
"7:28. За полтора часа продвинулись на 15 машин, сейчас стоим, наверное, нулевой пост ДНР полный. Льготники и бусы добавляются!"
"7:50. Продвинулись еще на 5 машин. Бусы уехали, льготной – машин 30. Пеших точно не могу сказать, по-моему, не много"
"8:10. На сейчас в общей очереди около 90 машин – это перед таможней ДНР. Надеюсь, дальше пойдет быстрей"
"10:40. Продвигаемся, мы уже 10-тые, льготной – 15машин. Пеших практически нет"
"11:25. В сторону Горловки на украинском посту 15 машин"
"В 11:25 проехали нулевой Украины. Пеших на нулевом было 25-30 человек. В 11:35 подъехали на КПВВ Майорск, впереди 35 машин. Пеших пока не вижу"
"11:45 всего на Майорске, из Горловки, около 60-ти машин"
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
"7:19. На нулевом, в сторону Марьинки, примерно 100 машин"
"11:10. На Донецк очередь до броневика"
"11:40. Очередь очень большая, в сторону Курахово"
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
"10:40. На Еленовке, в сторону Мариуполя, очередь примерно 70 машин"
"11-20. Перлына, на Мариуполь, пусто"
"11:45. В сторону Мариуполя, можно сказать, свободный проезд".
(Орфография и стилистика авторов сообщений сохранены).
Фото: https://twitter.com
Теги: Донбасс, блокпост, пропускная система, очереди
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