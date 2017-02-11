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Кремль не будет наступать на Донбассе, будет только подливать туда керосинчика - политолог
В своем блоге на "Обозревателе" российский политолог Дмитрий Орешкин сопоставляет американску и российскую системы, возможности Трампа и Путина.
Орешкин отмечает, что стратегическая идея Трампа – сделать Америку снова великой, то есть опять сделать ее мировым лидером. В частности благодаря опережающему развитию военных технологий. Для путинской России - это, конечно, смерть. Она не сможет соревноваться с Америкой.
Россия находится в узком коридоре возможностей, потому что ничего другого предложить не может. Она может только совершенствовать наступательную составляющую. А наступательная тоже имеет некоторые пределы. Как не крути, она все равно летит в космосе. И если есть развитые технологические методы ее вычисления, то с чем бы она не летела, ее все равно успевают перехватить.
А улучшать качество наступательного вооружения – это тоже технологическое решения, которого нет и не будет. Это же не атомная бомба, которую можно украсть. И тут требуется не только знания, но и базовые технологии, которых нет.
Так вот, начиная гонку вооружений, Трамп понимает, что он обречен ее выиграть. Для этого не надо быть большим специалистом. А Путин понимает, что обречен ее проиграть.
Но Путин действует так, как никто не ждет. И в этом его сила. Никто же не знал, что он первым в Европе нарушит международные договоренности и границы, в том числе признанные и Российской Федерацией. А он взял и нарушил. И никто не был готов, что Крым возьмут и отрежут.Что касается геополитических хитростей, то это не такая уж и тонкая наука. Здесь тоже достаточно понимать, что из себя представляет Путин, Трамп и так далее.
Думаю, что для украинского политического класса, который болезненно пережил расчленение страны, отделение Крыма и войну на Донбассе, Путин, как политик переоценивается. Его слишком сильно боятся. Это называется пуганая ворона куста боится. У Путина уже нет ресурса. Да, у него еще есть ресурсы, чтобы портить жизнь Украине, не отдавать Крым, а на наступление у него ресурсов нет.
Путин Крым унес, очень доволен собой и не очень понимая, что после этого будет. Украина за пару месяцев успела создать армию и уже на Донбассе так не получилось. Проект "Новороссия" - сдулся и никто ничего не мог сделать.
Теперь, когда Украина существенно усилилась, а мировое сообщество готово ждать от Путина чего угодно, новое обострение ситуации просто невозможно. Это будет означать новый цикл санкций, а Путин же рассчитывает на противоположное – на их снятие. Он рассчитывает, что с приходом к власти Трампа открылось новое окно возможностей, чтобы договориться. А договориться он может только за сохранения статус-кво. Продвигаться он не может. У него просто не хватает на это ресурсов.
Все, что он смог сделать на донбасском направлении – он уже сделал. Теперь остается только подливать туда керосинчика, чтобы Украине жизнь медом не казалась. Но масштабная операция – это маловероятно. Санкции очень сильно подорвали российскую экономику. Экономика очень плохо себя чувствует. И начинать при этом новую какую-то эпопею – это значит быть абсолютным безумным. Люди тоже чувствуют ухудшение. Они же все думали, что вот после Крыма Россия станем сильнее, "русский мир" и все дела…
Фото: https://www.obozrevatel.com
Теги: Украина, Донбасс, Путин, война, Дмитрий Алтухов
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