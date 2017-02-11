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Архив - Донецкая область

Кремлевский куратор Сурков выразил соболезнование по поводу смерти боевика Гиви

11.02.2017 13:28
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Кремлевский куратор Сурков выразил соболезнование по поводу смерти боевика Гиви

Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков выразил соболезнования в связи с гибелью главаря банды "Сомали" Михаила Толстых (Гиви).

Об этом сообщает  "ТАСС".

"Соболезнования семье и близким Михаила Толстых также выразил помощник президента РФ Владислав Сурков", - передает агентство.

Напомним, церемония прощания с террористом началась утром 10 февраля возле Оперного театра Донецка. На улицах города были установлены плакаты с фотографией Гиви.

Главарь "ДНР" Александр Захарченко также пришел на похороны террориста.

"Донецкая народная республика" понесла тяжелую утрату. Это действительно невосполнимая потеря. Вечная Слава герою Донбасса Михаилу Толстых", - заявил он.


Фото: 112.ua

Теги: Донбасс, убийство, собор, Владислав Ващук, Гиви
 
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