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Кремлевский куратор Сурков выразил соболезнование по поводу смерти боевика Гиви
11.02.2017 13:28
Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков выразил соболезнования в связи с гибелью главаря банды "Сомали" Михаила Толстых (Гиви).
Об этом сообщает "ТАСС".
"Соболезнования семье и близким Михаила Толстых также выразил помощник президента РФ Владислав Сурков", - передает агентство.
Напомним, церемония прощания с террористом началась утром 10 февраля возле Оперного театра Донецка. На улицах города были установлены плакаты с фотографией Гиви.
Главарь "ДНР" Александр Захарченко также пришел на похороны террориста.
"Донецкая народная республика" понесла тяжелую утрату. Это действительно невосполнимая потеря. Вечная Слава герою Донбасса Михаилу Толстых", - заявил он.
Фото: 112.ua
Теги: Донбасс, убийство, собор, Владислав Ващук, Гиви
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