Кто может пересекать блокпосты Донбасса вне очереди

11.02.2017 18:34

С момента запуска пропускной системы на Донбассе при пересечении линии разграничения действуют две очереди – обычная и льготная. Однако четкой публичной регламентации льготной очереди не было. Мирные граждане, пересекающие линию разграничения, ориентировались на устные пояснения дежурных пограничников, причем правила периодически менялись.

Теперь определение льготной очереди внесено во «Временный порядок контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов (товаров) через линию соприкосновения в границах Донецкой и Луганской областей» – данный документ Службы безопасности Украины регламентирует деятельность контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

Так, в разделе IІI «Контрольный пункт въезда-выезда» Временного порядка указано, что вне очереди к КПВВ могут быть допущены следующие лица и транспортные средства, на которых они передвигаются:

лица с ограниченными возможностями (при наличии документов подтверждающих инвалидность 1 и 2 группы);

лица пожилого возраста (старше 70 лет);

женщины с явными признаками беременности;

родители (опекуны, при наличии подтверждающих документов) с малолетними детьми до 3 лет;

другие лица – в случае возникновения потребностей гуманитарного характера (тяжелая болезнь, следование на похороны, перевозка умерших и т.д., при наличии подтверждающих документов).

Решение о льготном проезде принимается исключительно комиссией в составе:

старших по смене контрольных служб на блокпостах и КПВВ;

представителей общественных организаций («Фундация.101», «Донбасс СОС», «Восток SOS») при их наличии.

Информация о пропущенных вне очереди лицах и транспортных средствах должна в обязательном порядке фиксироваться пограничным нарядом «Дежурный шлагбаума» в отдельном журнале контроля въезда транспортных средств с закреплением такого решения подписями всех членов комиссии.

Также последними изменениями Временного порядка является увеличение объема провоза ручной клади с 50 кг до 75 кг на человека.