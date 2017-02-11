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Люди спиваются от безысходности - журналист о горловских "чиновниках"

11.02.2017 14:08
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Люди спиваются от безысходности - журналист о горловских "чиновниках"

В Горловке на пьянке на рабочем месте был уличен Владимир Тутов, начальник управления культуры.

По словам Никиты Синицина, горловского блогера, Тутов находился на работе пьяным, когда его «застукал» мэр оккупированной Горловки Иван Приходько. На этом карьера Тутова закончилась: его уволили вместе с главным специалистом отдела по делам молодежи.

О том, что начальник отдела культуры горловского исполкома спивается знали все сотрудники. На видео, где он рассказывал о веселых праздниках в республике, было видно, что Тутов страдает алкоголизмом.

По сведениям Синицина, в Горловке все больше людей спиваются от безысходности и тоски.

«Не удивил, о том что Владимир Юрьевич спивается знает весь исполком, мне еще полгода назад говорили», — написал журналист.

«Беда в том, что спивается не только он один, очень многие — от тоски и безысходности. Впрочем, кое-кто пьет просто от нечего делать, если так можно выразиться конечно. И они занимают места куда выше», — добавил Никита Синицын.


Фото: gorlovka.ua

Теги: Донбасс, Горловка, начальник, управление, пьянство
 
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