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Мало своих "героев" - в российском Хабаровске появился памятник боевику Гиви (ФОТО)

11.02.2017 09:45
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Мало своих "героев" - в российском Хабаровске появился памятник боевику Гиви (ФОТО)

В российской городе Хабаровск на одной из центральных улиц сторонники «ДНР» установили мемориал в честь погибшего боевика «Гиви». Местные жители уже успели возложить цветы к импровизированному мемориалу, пишет donpress.com.

Как сообщалось ранее, 8 февраля был ликвидирован главарь батальона «Сомали» Михаил Толстых «Гиви». Вчера, в оккупированном Донецке, прошла траурная церемония и похороны одиозного боевика.

 


Фото: https://donpress.com

Теги: Донбасс, Хабаровск, убийство, памятник, Гиви
 
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