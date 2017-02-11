Мало своих "героев" - в российском Хабаровске появился памятник боевику Гиви (ФОТО)

В российской городе Хабаровск на одной из центральных улиц сторонники «ДНР» установили мемориал в честь погибшего боевика «Гиви». Местные жители уже успели возложить цветы к импровизированному мемориалу, пишет donpress.com.

Как сообщалось ранее, 8 февраля был ликвидирован главарь батальона «Сомали» Михаил Толстых «Гиви». Вчера, в оккупированном Донецке, прошла траурная церемония и похороны одиозного боевика.