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Мало своих "героев" - в российском Хабаровске появился памятник боевику Гиви (ФОТО)
11.02.2017 09:45
В российской городе Хабаровск на одной из центральных улиц сторонники «ДНР» установили мемориал в честь погибшего боевика «Гиви». Местные жители уже успели возложить цветы к импровизированному мемориалу, пишет donpress.com.
Как сообщалось ранее, 8 февраля был ликвидирован главарь батальона «Сомали» Михаил Толстых «Гиви». Вчера, в оккупированном Донецке, прошла траурная церемония и похороны одиозного боевика.
Фото: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Хабаровск, убийство, памятник, Гиви
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