"Минску -2" исполняется два года -сценарии для Донбасса и Украины

11.02.2017 16:22

12 февраля исполняется два года со дня подписания вторых Минских соглашений. Подписывались они во время дебальцевского котла после 16-часового марафона переговоров лидеров "нормандской четверки" в президентском дворце белорусской столицы. За эти два года больше десяти раз объявляли режим прекращения огня, пытались развести тяжелое вооружение, обеспечить доступ ОБСЕ ко всей оккупированной территории и обменять пленных. Наверное, только в вопросе обмена пленными хоть немного удалось продвинуться, освободив около 70 человек, в том числе Надежду Савченко, "киборга" Тараса Колодия, Владимира Жемчугова, Юрия Супруна и других. За два года действия Минских соглашений ни один их пункт так и не был выполнен, причем не по вине Украины. Нет сомнений, что "Минск" пролонгируют и на этот год, ведь лидеры "нормандской четверки" уже успели заявить о его безальтернативности. Но ни для кого не секрет, что этот формат переговоров зашел в тупик. Россия надеется, что гнев Вашингтона, Берлина и Парижа после выборов сменится на милость и вопрос войны на Донбассе и аннексии Крыма можно будет решить за спиной Украины. Явно такие предпосылки пока не прослеживаются, но о возможности "big deal" между Россией и США говорят все чаще. По словам экспертов, Западу уже давно следовало бы увеличить военную и финансовую поддержку Украине. А Украине – ускорить процесс реформ и внутренних трансформаций. Ну и, конечно же, не опускать руки в вопросе возможной смены формата переговоров, вдруг, что и получится, пишет "Сегодня".

Подписанные 12 февраля вторые Минские соглашения пришли на смену "Минску-1", который заключали во время илловайского котла в августе-сентябре 2015 года. Оба соглашения считают заведомо проигрышными. Но "Минск-2" даже окрестили бомбой замедленного действия. Первые пункты документов почти идентичны. А вот в так называемой политической части вторых Минских соглашений начинаются сюрпризы. В п.11 заложен "особый статус" Донбасса путем внесения изменений в переходные положения Конституции Украины.

"Проведение Конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов) а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании 1, до конца 2015 года", – говорится в 11 пункте Минских соглашений.

Примечание 1 отсылает к закону об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который сокращенно называют "закон об особом статусе". Он предусматривает: право языкового определения для каждого жителя Донбасса; амнистию лиц, связанных с событиями на Донбассе (по закону об амнистии кроме тех, кто совершал тяжкие и особо тяжкие преступления); право центральных органов исполнительной власти заключать с соответствующими органами местной власти экономические, социальные и культурные соглашения; содействие трансграничному сотрудничеству Донбасса с Россией и другие.

Но нигде в Минских соглашениях и законе об особом статусе не сказано о праве вето ОРДЛО в вопросах внешней политики Украины, на чем так настаивают боевики. То есть, они просто хотят заблокировать вопрос будущего вступления Украины в ЕС и НАТО.

"Нигде в Минских соглашениях не определяется значение слов "особый статус". "Так называемые лидеры ОРДЛО настаивают на том, что это форма федерализма. Это означает и полную автономию, чего не существует ни в каком федеральном государстве в мире, даже в РФ, и в дополнение к "особому статусу" право вето на кардинальные вопросы политики Украины, особенно в вопросах внешней политики", – сказал "Сегодня.ua" старший научный сотрудник Королевского института международных отношений (Chatham House) Джеймс Шерр.

В политической части вторых Минских соглашений очень много разночтений. Именно поэтому Россия и поддерживаемые ею боевики трактуют "Минск" по-своему, манипулируя ситуацией, доводя ее до абсурда. Понятно, что выполнять соглашения, по крайней мере на условиях Украины и западных партнеров страны, они не намерены.

"За эти два года Минские соглашения вообще не удалось имплементировать. Потому что первый пункт – это безопасность. Без первого пункта разговаривать о втором, третьем, двадцать пятом – это нелогично. С моей точки зрения соглашения, к сожалению (или это было сделано намеренно, или случайно, не знаю), выписаны таким образом, что не имеют единой трактовки. И в этом огромнейшая проблема, потому что каждая из сторон трактует их по-своему", – сказал "Сегодня.ua" замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

В монографии директора Института стратегических исследований НАН Украины Владимира Горбулина "Мировая гибридная война: украинский фронт" говорится, что формат Минских переговоров был создан на основе понимания природы этого конфликта как внутриукраинского, что постоянно ограничивает эффективность дипломатических усилий Киева. "Гибридная агрессия РФ против Украины осуществлена с политической целью ее усмирения, уничтожения суверенитета Украины и возвращения ее в сферу геополитического влияния РФ. Достижение этой цели РФ предусматривает добиться с помощью трех политических требований, сформулированных еще до начала гибридной войны: их выполнение (вместе или отдельно) могло бы засвидетельствовать поражение Украины. Это федерализация Украины, официальный статус русского языка как второго государственного и смена внешнеполитического курса, то есть юридически зафиксированный отказ Украины от европейской и евроатлантической интеграции", – идет речь в монографии.

По мнению бывшего представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Романа Бессмертного, со временем Минские договоренности стоят ровно столько, сколько рейтинг тех лиц, которые их заключали. "Для россиян там где-то 80%, вот пусть с теми Минскими договоренностями и балуются. Для украинцев, сколько там, 6-7% – до свидания. Для Меркель там сколько сейчас, 18%? Вот это их цена. Для Олланда сколько? 3%? Вот и все, мы получили ответ на вопрос. Исходя из этого наибольшая капитализация где? На Севере? Так вот пусть там с белыми медведями и работают по реализации Минских договоренностей", – сказал Бессмертный.

Но и без имплементации первых безопасностных пунктов Минских соглашений невозможно обеспечить устойчивое перемирие на Донбассе. Вне всякого сомнения, первый, как и второй "Минск" предотвратил масштабное наступление российской регулярной армии и массовую гибель украинских военных и мирного населения. Но счет уже на 10 тыс погибших и эта цифра растет, что еще раз доказывает, что Кремль не заинтересован в прекращении огня. Хотя еще год назад казалось, что все идет к заморозке конфликта.

Все украинские, да и западные эксперты давно проследили закономерность: с приближением даты важных переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе Россия и боевики устраивают очередное обострение боевых действий. То, что они никогда не соблюдали режим прекращения огня ни для кого не секрет. Но почти всегда боевики устраивают провокации, намеренно обстреливая украинские позиции из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Очень часто боевики обстреливают свои же позиции, чтобы обвинить Украину в срыве соглашений перед ОБСЕ.

К очередной эскалации в Авдеевке боевики прибегли и накануне поездки Петра Порошенко в Берлин 30 января на переговоры с канцлером Ангелой Меркель. В итоге украинскому президенту пришлось досрочно прервать визит и вернуться в Украину. Но куда интереснее, что все это произошло сразу после первого телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом. Украинские политологи и эксперты, как уже писал "Сегодня.ua", полагают, что таким образом Кремль решил повысить ставки в переговорах с США. Мол, Европа (по большей части Германия), которой Штаты доверили решить украинский вопрос, не справляется, поэтому лучше отдать решение этой проблемы России. То есть, как поясняют в Институте мировой политики, Кремль хочет, чтобы Штаты снова начали воспринимать Украину через призму России, а не как самостоятельного игрока.

В США же не спешат опровергать этот тезис. Сухое заявление обеспокоенности Госдепа об эскалации в Авдеевке и ни слова о российской агрессии только усиливает опасения о возможной "big deal" – большой сделке между Москвой и Вашингтоном. Сейчас, как выглядит со стороны, во взаимоотношениях России и США все крутится вокруг санкций. Пару дней назад представитель Белого Дома Шон Спайсер заявил, что санкции, связанные с оккупацией Крыма,будут сохранены. Но он ни слова не сказал о санкциях, связанных с Донбассом. Это коррелируется с тем, что недавно заявил сам Дональд Трамп: "США не знают, кем контролируются и контролируются ли вообще силы, участвующие в конфликте на Донбассе. Мы узнаем, я удивлюсь, но посмотрим". Вдобавок Washington Post ссылаясь на собственные источники, распространило информацию, что советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Флинн за месяц до инаугурации в частном порядке обсуждал с российским послом вопрос отмены санкций. Сам Флинн уже успел это опровергнуть, но дыма без огня, как известно, не бывает.

Подлило масла в огонь и высказывание посла Германии в Украине Эрнста Райхеля: "Необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг". В качестве примера он привел последние парламентские выборы в ГДР, прошедшие в присутствии Западной группы советских войск и при коммунистическом режиме. Такое высказывание посла вызвало шквал критики: группа парламентариев с трибуны призвала коллег бойкотировать прием в немецком посольстве в честь 25-летия установления дипломатических отношений, а МИД выступил с резкой критикой в адрес посла.

Кто-то назвал высказывание Райхеля его личным мнением, кто-то – скрытыми мотивами самого Берлина. Но возвращаясь к букве вторых Минских соглашений, о выводе "всех иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников" говорится в п.10. Ему предшествует п.9 с формулировкой: "восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования". То есть, по логике Минских соглашений вывод российских войск и наемников, как и передача контроля над границей должны состояться после выборов. Понятно, что о таком развитии событий не может быть и речи, поскольку о "легитимности" выборов под дулами автоматов и российскими триколорами говорить не приходится.

По словам некоторых нардепов, Эрнст Райхель ничего нового не сказал. "Фактически он сказал то, о чем говорят уже достаточно давно. Мы знаем, что давно употребляется такое высказывание, как "формула Штайнмайера". Собственно посол Германии в Украине раскрыл, что такое "формула Штайнмайера". Более того, впервые он это сказал почти теми же словами еще в конце прошлого года", – сказал нардеп от "Батькивщины", бывший вице-премьер по вопросам евроинтеграции Григорий Немыря.

Порошенко, кстати, после переговоров лидеров стран "норманди" в Берлине 19 октября заявил, что стороны обсуждали возможность проведения выборов по "формуле Штайнмайера".

Так называемая формула Штайнмайера – это один из трех блоков будущей "Дорожной карты" – пошагового плана имплементации Минских соглашений. Именно она должна решить вечную проблему двоякого трактования отдельных пунктов "Минска". "Дорожную карту" главы МИД "нормандской четверки" должны были разработать и согласовать еще до конца ноября 2016 года. Но все упирается в позицию России, у которой есть своя "Дорожная карта", как и свое особое видение урегулирования ситуации на Донбассе. Еще раз прийти к общему знаменателю министры иностранных дел попытаются на полях саммита G20 в Бонне 17 февраля.

"Формула Штайнмайера", как известно, пришла на смену "плану Мореля". По задумке тогдашнего главы немецкого МИДа Франка-Вальтера Штайнмайера, сначала Россия должна выполнить свою часть Минских соглашений (прекратить огонь, поставки вооружений и военных, и частично вывести свои войска с Донбасса), затем на Донбассе состоялись бы выборы, и только потом Украина получила бы контроль над границей.

Украине здесь нужно придерживаться четко одной позиции. Если выборы на Донбассе и по "формуле Штайнмайера", то только на условиях Киева: сначала вывод всех российских регулярных войск и наемников и контроль над границей, возвращение оккупированного Донбасса под юрисдикцию Украины (наша полиция, суды, прокуратура, ЦИК), а потом – выборы. В этом вопросе нужно еще больше активизироваться украинской дипломатии, чтобы наши западные партнеры не трактовали "формулу Штайнмайера" на русле пропаганды Кремля. Ведь, по словам первого замдиректора Института мировой политики Сергея Солодкого, российская сторона никак не была настроена на конструктив, это был тотальный саботаж Минских соглашений. Кремль ожидал смены актеров в ключевых западных столицах. "Мы видим активизацию действий на уровне Вашингтон-Москва. И сейчас мы ожидаем такого же на уровне Германии и Франции", – считает Солодкий.

Прошедшие выборы в Штатах еще больше все запутали: пока Трамп разбирается, кто же поддерживает боевиков на Донбассе, его ближайшие соратники не устают "опровергать" переговоры с российским истэблишментом по отмене санкций. И эксперты сходятся во мнении, если Вашингтон пойдет на ослабление санкций против Кремля, Брюсселю удержать их в одиночку будет крайне сложно.

По словам директора Института мировой политики Алены Гетьманчук, Киеву не нужно ждать, пока Штаты сформируют свою политику по отношению к Украине, если таковая вообще будет. Украине нужно первой проявить инициативу и выйти к США с предложениями, где будут четко сформулированы "красные линии" с одной стороны, а с другой – объяснить и донести новой Администрации, почему поддержка Украины Штатами выгодна самим Штатам. Если Украина не сможет это объяснить, очевидно, будет меньше шансов, что за счет интересов Украины состоится "big deal".

Конъюнктура в Германии пока складывается в пользу Украины – у Меркель высокие шансы переизбраться на четвертый срок. Пошатнулись чаши весов в нашу сторону и на французском поприще. Если еще пару недель назад соцопросы давали уверенное попадание во второй тур президентских выборов двух пророссийских кандидатов Франсуа Фийона и Марин Ле Пен, то сейчас ситуация несколько изменилась. После обвинений Фийона в том, что, будучи депутатом, он оформил свою жену помощником, и она получала зарплату из бюджета за работу, на которой не появлялась, его рейтинги рухнули.

По данным последнего опроса агентства Opinionway, независимый кандидат и бывший министр экономики Эммануэль Макрон, который ратует за сближение Франции и Германии, получил бы 65% голосов. Его соперницу – лидера крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен – во втором туре поддержали бы 35% респондентов. В первом туре победила бы Ле Пен с 26%, а Макрон набрал бы 23% голосов. Таким образом, именно они выходят во второй тур. Еще 20% избирателей отдали бы свои голоса за кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона.

Но это не значит, что Украине можно расслабиться и ничего не делать. "Работать, работать и еще раз работать над внутренней безопасностью", – говорит Роман Бессмертный. Его мнение разделяет и Джеймс Шерр, добавляя, что Запад должен увеличить свою финансовую и военную помощь Украине: "Чтобы Россия выполнила Минские соглашения, нужны другие инструменты украинской и западной политики. Особенно в военной сфере, повышая уровень военной и финансовой помощи Украине. Я не думаю, что длительное продолжение этого статуса-кво (невыполнения Минских соглашений – Авт.) действует в пользу России. Я думаю, что важно укреплять позицию Украины дипломатически, политически и улучшать положение дел в Украине, используя этот момент, эту передышку, чтобы провести системные трансформации. Это абсолютно не выгодно России. Украинская сторона с поддержкой Запада может продолжать эту ситуацию 10-20 лет. Россия же нет, России не выгодно юридическое признание ОРДЛО. Но Россия может использовать ОРДЛО, чтобы подрывать и дестабилизировать Украину. Если нет такой возможности – нет игры. От нас это требует большей решительности, более мощных инструментов и стратегического терпения".

По мнению Владимира Горбулина, в ближайшее время Кремль может прибегнуть к трем сценариям действий против Украины: сценарию "Битва", сценарию "Ультиматум" и сценарию "Деградация". Сценарий "Битва" – наступление вооруженных формирований с Донбасса, поддерживаемых российскими войсками со всех возможных направлений. Сценарий "Ультиматум" – федерализация и фактическая десуверенитизация Украины. И сценарий "Деградация" – превращение Украины в "серую зону" ничейную территорию нестабильности и замороженного конфликта, обреченного на постепенную деградацию. Какой из этих сценариев будет реализован, по словам Горбулина, никто не знает, но Украина должна быть готова к любому из них.