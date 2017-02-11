На линии разграничения в Донбассе задержали женщину-снайпера боевиков (ВИДЕО)

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в районе проведения антитеррористической операции на линии разграничения снайпера так называемой "ДНР".

"Правоохранители задержали женщину на линии разграничения, когда она пыталась попасть на подконтрольную украинской власти территорию для переоформления документов. Сотрудники спецслужбы установили, что она была снайпером взвода быстрого реагирования и радиотелеграфистом внутренних войск так называемого "МВД ДНР", сообщает в субботу пресс-центр СБУ.

По словам задержанной, она в течение четырех месяцев проходила специальную подготовку на территории России в населенном пункте вблизи города Таганрог в Ростовской области России. Инструкторы лагеря боевиков, ранее проходили службу в войсках специального назначения РФ.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней). Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.