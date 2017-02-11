На оккупированный Донбасс проследовали автомобили Красного Креста с гуманитарной помощью

11.02.2017 11:09

Через контрольный пункт въезда — выезда «Новотроицкое», расположенный на линии разграничения, в направлении оккупированной зоны проследовали 8 грузовых автомобилей от Миссии Международного комитета «Красный Крест». Об этом сказано в сообщении Государственной пограничной службв Украины.

«Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области товары медицинского назначения и стройматериалы общим весом почти более 130 тонн», — уточнили в пограничном ведомстве.