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"Нет никаких выборов, нет никакого Порошенко" - Жириновский озвучил имперские амбиции РФ в отношении Украины
Жириновский отметил, что России в 2014 году не надо было признавать «никакие выборы» в Украине: «Кто мешал нам, Москве, 23 февраля 2014 года сказать, мол, в связи с переворотом на Украине — законный президент Янукович. Мы считаем, что он имеет право вернутся в Киев с помощью подчиненных ему вооруженных сил… И нет никаких выборов, нет никакого Порошенко — ничего этого не должно было быть потому, что это был переворот».
По мнению Жириновского, российская власть должна была «определиться относительно Украины нужно по модели Крыма».
При этом он заявил: «Никакой федерации, никакой конфедерации. Восстановить названия губерний, как при царе: Киевская, Житомирская, Винницкая, Донецкая и так далее».
Кроме того, российский политик высказал мнение, что Кремль должен дать возможность всем желающим украинцам получить российский паспорт, и дать возможность «ЛНР» и «ДНР» вступить в состав России, «если они объявят независимость».
В заключение он добавил: «Почему сегодня бомбят Донбасс? Потому, что там русские! Чего Львов не бомбите? Там их люди, прозападные».
Источник: "ДонПресс".
Фото: sharij.net
Теги: политика, Украина, Россия, Донбасс, империя, Жириновский
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