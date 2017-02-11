"Нет никаких выборов, нет никакого Порошенко" - Жириновский озвучил имперские амбиции РФ в отношении Украины

11.02.2017 09:38

Жириновский отметил, что России в 2014 году не надо было признавать «никакие выборы» в Украине: «Кто мешал нам, Москве, 23 февраля 2014 года сказать, мол, в связи с переворотом на Украине — законный президент Янукович. Мы считаем, что он имеет право вернутся в Киев с помощью подчиненных ему вооруженных сил… И нет никаких выборов, нет никакого Порошенко — ничего этого не должно было быть потому, что это был переворот».

По мнению Жириновского, российская власть должна была «определиться относительно Украины нужно по модели Крыма».

При этом он заявил: «Никакой федерации, никакой конфедерации. Восстановить названия губерний, как при царе: Киевская, Житомирская, Винницкая, Донецкая и так далее».

Кроме того, российский политик высказал мнение, что Кремль должен дать возможность всем желающим украинцам получить российский паспорт, и дать возможность «ЛНР» и «ДНР» вступить в состав России, «если они объявят независимость».

В заключение он добавил: «Почему сегодня бомбят Донбасс? Потому, что там русские! Чего Львов не бомбите? Там их люди, прозападные».

Источник: "ДонПресс".