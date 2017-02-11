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Архив - Донецкая область

Нужно соблюдать статистику - боевики "ДНР" занижают данные о потерях

11.02.2017 14:19
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Нужно соблюдать статистику - боевики "ДНР" занижают данные о потерях

Экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский обвинил главарей «ДНР» в том, что они занижают данные о потерях и не забирают тела убитых боевиков.

На своей странице в соцсети Ходаковский написал: «Бойцы эти „живы“, потому что наложен запрет на подачу рапортов о потерях в подразделениях — нужно соблюдать статистику». При этом он отметил, что главари боевиков запрещают эвакуацию тел погибших, которые «больше недели лежат в снегу после первого же дня боев последнего обострения».


Фото: www.russiapost.su

Теги: Донбасс, война, ДНР, потери, Ходаковский
 
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