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Нужно соблюдать статистику - боевики "ДНР" занижают данные о потерях
11.02.2017 14:19
Экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский обвинил главарей «ДНР» в том, что они занижают данные о потерях и не забирают тела убитых боевиков.
На своей странице в соцсети Ходаковский написал: «Бойцы эти „живы“, потому что наложен запрет на подачу рапортов о потерях в подразделениях — нужно соблюдать статистику». При этом он отметил, что главари боевиков запрещают эвакуацию тел погибших, которые «больше недели лежат в снегу после первого же дня боев последнего обострения».
Фото: www.russiapost.su
Теги: Донбасс, война, ДНР, потери, Ходаковский
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