Нужно соблюдать статистику - боевики "ДНР" занижают данные о потерях

11.02.2017 14:19

Экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский обвинил главарей «ДНР» в том, что они занижают данные о потерях и не забирают тела убитых боевиков.

На своей странице в соцсети Ходаковский написал: «Бойцы эти „живы“, потому что наложен запрет на подачу рапортов о потерях в подразделениях — нужно соблюдать статистику». При этом он отметил, что главари боевиков запрещают эвакуацию тел погибших, которые «больше недели лежат в снегу после первого же дня боев последнего обострения».