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Общественность Краматорска выступила против "торговой блокады" Донбасса
Представители общественности на вече в Краматорске выступили против торговой блокады оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.
"Более сотни политиков, общественных активистов и жителей Краматорска осудили деятельность групп, которые блокируют перемещение угля с оккупированных территорий. Они предлагают перенести так называемую блокаду в политическое и юридическое русла, при этом освободив железнодорожные ветки сообщения", - говорится в сообщении.
Общественные активисты Владимир Сидоренко и Светлана Рудь предложили создать при общественном совете Донецкой облгосадминистрации рабочую группу, которая бы объединяла как сторонников блокады, так и ее противников для поиска оптимального пути решения кризисной ситуации.
"От непрерывной поставки угля Краматорской ТЭЦ и Славянской ТЭС зависит вопрос непрерывного обеспечения этих и окрестных городов электроэнергией и поддержка тепла в многоэтажных домах Краматорска. Запасов угля на этих электростанциях осталось примерно на неделю работы, затем начнутся веерные отключения, а это затронет как горожан, так и промышленные объекты, которые не смогут функционировать должным образом", - заявил народный депутат Максим Ефимов.
Также он отметил, что в рамках своих полномочий будет переносить диалог с блокировщиками в юридическую плоскость и выносить вопрос на рассмотрение правительства. Ранее председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский заявил, что во время диалога с лидерами блокады предложил им перенести их борьбу в Кабинет Министров и инициировать изменения в законодательстве.
В пятницу участники "торговой блокады" на Донбассе заблокировали ветку железной дороги на направлении Ясиноватая-Константиновка.
Ранее "Укрзализныця" сообщала, что убытки от блокировки парных путей перегона Курдюмовка-Бахмут 484 км, поезда №4852 и локомотива серии ЧМЭ3, которая продолжается со 2 февраля, уже превысили 33 млн грн. Сумма нанесенного ущерба от действий блокировщиков тепловоза и 57 пустых грузовых вагонов на перегоне Шипилово - Светланово, которые продолжаются с 25 января, составила 8,4 млн гривен, по состоянию на 7 февраля.
Фото: dn.gov.ua/
Теги: Донбасс, Краматорск, протест, блокада, общественная организация
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