Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Под Светлодарском начали ремонтировать взорванные ЛЭП

11.02.2017 20:07
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Под Светлодарском начали ремонтировать взорванные ЛЭП

Наблюдатели СММ ОБСЕ обеспечили патрулирование во время проведения ремонтных работ на взорванных в начале февраля линиях электропередач под Светлодарском, которые питают Горловку. Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ за 10 февраля, передает tgorlovka.com.

«СММ продолжает содействовать ремонту инфраструктуры. СММ следила за соблюдением режима прекращения огня и наблюдала по обе стороны линии разграничения, где проводились ремонтные работы на линиях электропередач в районе между Светлодарском и Луганским, которые питают Горловку и прилегающие районы», — указано в отчете.

4 февраля под Светлодарском неизвестными были подорваны ЛЭП, питающие Горловку, в результате чего город около часа оставался без электро- и водоснабжение, также в течение нескольких часов в части Горловки были проблемы с теплоснабжением.

"Власти ДНР" в подрыве линий электропередач обвинили диверсантов ВСУ. Сейчас город подключен к линиям из Енакиево и Макеевки, из 19 ранее работавших вводов электричества, Горловка подключена только к 2 вводам. Из-за проблем с нагрузкой на сеть, коммунальщики ограничили максимальную подачу воды.


Фото: forca.ru

Теги: Донбасс, Горловка, ремонт, электричество, Светлодарск, ЛЭП
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх