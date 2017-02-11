Под Светлодарском начали ремонтировать взорванные ЛЭП

11.02.2017 20:07

Наблюдатели СММ ОБСЕ обеспечили патрулирование во время проведения ремонтных работ на взорванных в начале февраля линиях электропередач под Светлодарском, которые питают Горловку. Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ за 10 февраля, передает tgorlovka.com.

«СММ продолжает содействовать ремонту инфраструктуры. СММ следила за соблюдением режима прекращения огня и наблюдала по обе стороны линии разграничения, где проводились ремонтные работы на линиях электропередач в районе между Светлодарском и Луганским, которые питают Горловку и прилегающие районы», — указано в отчете.

4 февраля под Светлодарском неизвестными были подорваны ЛЭП, питающие Горловку, в результате чего город около часа оставался без электро- и водоснабжение, также в течение нескольких часов в части Горловки были проблемы с теплоснабжением.

"Власти ДНР" в подрыве линий электропередач обвинили диверсантов ВСУ. Сейчас город подключен к линиям из Енакиево и Макеевки, из 19 ранее работавших вводов электричества, Горловка подключена только к 2 вводам. Из-за проблем с нагрузкой на сеть, коммунальщики ограничили максимальную подачу воды.