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Полиция Донетчины с начала года задержала 31 боевика
Полиция Донецкой области с начала текущего года задержала 31 боевика. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
"В общем полицией Донецкой области с начала года объявлено о подозрении 35 боевикам, задержаны 31, объявлен в розыск - 4", - говорится в сообщении.
В частности, недавно правоохранители задержали на КПВВ "Пищевик" на линии разграничения участника бандформирования "Казачий союз "Область войска Донского". Он пытался попасть в Мариуполь, чтобы оформить загранпаспорт на себя и жену и отправиться в путешествие.
Кроме того, правоохранителей разоблачили собрали доказательства противоправной деятельности 6 участников незаконных вооруженных формирований в возрасте от 22 до 59 лет. Среди них – жители Донецка, Лимана, Дружковки, Славянска, Новолуганского.
По этим и другим фактам открыли уголовные производства по ч.2 ст.260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" УК Украины.
Фото: 112.ua
Теги: Донбасс, Полиция Донбасса, задержание, боевики
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