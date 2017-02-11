Полиция Донетчины с начала года задержала 31 боевика

11.02.2017 17:39

Полиция Донецкой области с начала текущего года задержала 31 боевика. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

"В общем полицией Донецкой области с начала года объявлено о подозрении 35 боевикам, задержаны 31, объявлен в розыск - 4", - говорится в сообщении.

В частности, недавно правоохранители задержали на КПВВ "Пищевик" на линии разграничения участника бандформирования "Казачий союз "Область войска Донского". Он пытался попасть в Мариуполь, чтобы оформить загранпаспорт на себя и жену и отправиться в путешествие.

Кроме того, правоохранителей разоблачили собрали доказательства противоправной деятельности 6 участников незаконных вооруженных формирований в возрасте от 22 до 59 лет. Среди них – жители Донецка, Лимана, Дружковки, Славянска, Новолуганского.

По этим и другим фактам открыли уголовные производства по ч.2 ст.260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" УК Украины.